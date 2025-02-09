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4星座小心！2025年「漏財警報」響起　這類人千萬別亂投資

（示意圖／pixabay）

▲塔羅牌老師艾菲爾點名4星座，要留意財運上的挑戰，以免陷入經濟壓力。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

目前農曆新年也即將結束，時序算是正式進入到2025年。塔羅牌老師艾菲爾也在近期發文表示，在2025年中有4個星座要特別留意財務狀況，分別是魔羯、雙子、天蠍與獅子。當中甚至直言「如果不注意理財規劃，甚至可能陷入經濟壓力」。

艾菲爾在FB粉絲團發文表示，本年度影響財運的因素包括衝動消費、投資失誤、健康問題，甚至人際關係上的財務牽連。面對這些潛在的風險，及早採取預防措施尤其重要，避免因一時大意而導致經濟困境。此外，適當運用水晶飾品的能量，也能幫助穩定財運，提升財務保護力。

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摩羯座：投資失利、損財連連

2025年對摩羯座來說，投資運勢起伏較大，特別是涉及房地產、股票或創業的摩羯，容易因市場變動而遭受財務損失。要謹記不要過度樂觀，也要避免盲目跟風，尤其是在朋友或親戚推薦的投資項目上，更要慎重考慮。此外，職場上的財務壓力可能增加，例如業績獎金縮水、加薪受阻等，讓摩羯座感到經濟吃緊。因此，摩羯在2025年應該穩守財務，不宜輕舉妄動，可多學習財務管理知識，讓自己在市場變動時更有應對能力。

適合守財水晶：黑曜石

黑曜石具有強大的避邪與防護能量，能幫助摩羯座遠離負能量與財務風險，提升財運穩定度，避免投資失誤。

雙子座：頻頻失算、小人中傷

雙子座在2025年可能會因為判斷失誤而導致財務損失，尤其是在財務規劃與預算管理方面容易出錯，導致意外支出過高。此外，人際關係上的財務糾紛也需要特別注意，容易因為信任錯誤而被借錢不還，或因合夥問題導致金錢損失。雙子座一向靈活聰明，但在涉及金錢的決策時，2025年應更加謹慎，避免過度樂觀或輕信他人。建議在貸款、投資、甚至購物時，三思而後行，並且做好詳細的財務規劃。

適合守財水晶：黃水晶

黃水晶象徵財富與智慧，能幫助雙子座提升判斷力，遠離小人，穩定財運，避免財務上的錯誤決策。

天蠍座：健康疲勞、出遊意外

2025年天蠍座的財運並非完全不佳，但容易因健康問題或突發意外而有大筆開銷。例如，身體狀況較容易出現小病痛，導致醫療支出增加，或計畫中的旅行因突發狀況而造成額外的開銷。此外，在理財上，天蠍座可能會因為心情不佳而進行衝動消費，甚至在投資上過於激進，導致財務壓力增加。因此，建議天蠍座在2025年多專注於健康管理，避免無謂的財務損失。

適合守財水晶：紫水晶

紫水晶有助於提升智慧與直覺，幫助天蠍座穩定情緒，減少衝動消費，同時也能提升健康能量，降低意外支出的可能性。

獅子座：臉掛帥、揮霍無度

獅子座一向喜愛展現自我，但2025年要特別留意，過度講求排場與面子，可能會讓財富流失。無論是應酬、聚會、購物或投資，都容易因為「要面子」而花費過多，甚至導致財務赤字。此外，獅子座在2025年要警覺過度樂觀的理財決策，避免為了一時的風景而進行高風險投資。建議獅子座在新的一年制定清晰的財務目標，學習適當節制開支，確保財務狀況穩定。

適合守財水晶：綠幽靈

綠幽靈水晶有助於提升財運與理財智慧，能幫助獅子座避免過度消費，讓財務更加穩固，累積真正的財富。

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