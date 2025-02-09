寒流「光穿厚外套」沒用！醫曝最暖穿法：增37％保溫度

▲中央氣象署持續發布低溫特報，今（9）日至明（10日）清晨非常寒冷。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

今（9）日仍受寒流影響，各縣市平地的最低氣溫皆在10度以下。胸腔暨重症醫師黃軒就指出，氣溫驟降會對身體健康造成嚴重威脅，根據世界衛生組織（WHO）統計，寒流期間重症住院率更會激增43%，因此建議民眾採取「漸層式保暖法」，能有效提升37%的保溫效率。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」撰文道，低溫，已經不只是增加一般感冒的風險，更會觸發一連串生理變化，尤其當氣溫跌破10°C，重症致病機轉遠超一般的著涼感冒。黃軒舉例，氣溫每降1°C，急性心肌梗塞風險就會上升2.6%，清晨6至10時更為最危險時段。

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黃軒表示，低溫也會讓糖尿病併發症加重，包含促使皮質醇分泌量增加41%，血糖值波動幅度擴大2.7倍；末梢神經病變患者的足部潰瘍感染率在冬季上升63%。低溫同樣會引起偏頭痛連鎖反應，因為顱內血管在5°C環境下異常擴張頻率增加1.6倍，三叉神經痛覺敏感度，提升至常溫的2.3倍。

黃軒也補充說明，80歲以上長者的體溫調節效率僅年輕人的17%；酗酒者因血管異常擴張，失溫進程加速3.2倍；甲狀腺機能低下者，低體溫昏迷的死亡率達42%。為了減低這些重症風險，黃軒也以下給出7的要點：

1、漸層式保暖法：內層排汗+中層抓絨+外層防風，較單件厚衣提升37%保溫效率。

2、溫控飲食策略：每日補充5公克的Omega-3，以降低血液黏稠度19%；飲用40°C薑茶，可促進末梢循環28%。

3、動態熱身原則：起床前先做「被窩踝泵運動」，每小時60次，預防血栓形成。

4、環境濕度監控：維持室內50～60%濕度，可減少呼吸道刺激源83%。

5、藥物安全檢查：服用β受體阻斷劑患者，需監測晨間血壓，波動幅度可能達30mmHg。

6、時段風險管控：避免上午6時到9時外出，該時段為心血管事件發生率高峰。

7、一些關鍵警示：出現「非典型胸痛」，例如牙痛、背痛、上腹痛，合併冒冷汗情況，應在30分鐘內就醫；使用電暖器須保持1公尺以上距離，以預防低溫燙傷。

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