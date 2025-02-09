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聯發科尪稱加班睡公司！妻見「刷卡帳單1秘密」崩潰：心好痛

▲飯店,住宿（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻發現，老公說要趕案子需睡在公司，沒想到竟是去飯店開房。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

業務銷售、醫護人員、工程師被列為「最容易出軌」的職業，其共通點多數為需要長時間在外工作，或是很晚才能返家，就有一名人妻透露，她看見老公的「信用卡帳單」後，瞬間崩潰了。

一名人妻在Dcard以「老公外遇」為題發文，表示她的老公在聯發科任職，由於需要經常加班，對方三不五時便會睡在公司，上月18日老公又向她告知，因為要趕案子需在公司過夜，她當下不疑有他，直到發現信用卡帳單裡的秘密。

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原來1月18日當天，有一筆消費明細竟寫著「台北W飯店」，老公當晚根本沒睡在公司，而是去開房間，讓她崩潰直呼「完全不知道該說什麼，心好痛，沒有想過這種事情會發生在我身上。」

人妻透露，自從意外發現對方偷吃後，她也曾猜想過，或許老公真的只是單純找個地方留宿，但她不敢開口向他求證，不知該如何是好，「看著他熟睡的臉，覺得好陌生。」

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「先收集證據，或許沒想像中這麼糟」、「問清楚！！如果真的外遇那好噁，就算你不想但你也跟他生活不下去了吧，不要逃避。」

不過，也有不少人要原PO做好最壞打算，「有錢的工程師好像真的蠻容易外遇，少了激情就會想去找外面的」、「會不會每次要趕案子都有飯店紀錄」、「聯發科沒有忙到睡公司啦，估計之前說睡公司也是去睡別人那了～蒐集證據，留錢不留人。」

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