快訊／今晨6.4℃凍番薯　「全台下2天」時間曝

▲今晨4時溫度分布圖，全台變凍番薯。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

全台凍番薯！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的6.4度。根據氣象署預報，周三、周四全台有降雨機率。

氣象署表示，今天寒流持續影響，各地非常寒冷，清晨高雄以北、東半部低溫普遍只有7至10度，苗栗有6度以下發生機率，屏東約11、12度，白天氣溫則會稍微回升，北部、宜花14至16度，其他地區約18至20度；水氣稍微減少，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北及恆春半島也有零星短暫雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周一清晨寒流影響，各地天氣寒冷，白天起寒流減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大；基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，周二輻射冷卻影響，清晨天氣仍冷；各地大多為晴到多雲，僅東半部有零星短暫雨，晚起南方雲系北移，各地雲量增加，南部轉為有局部短暫陣雨。

氣象署預報，周三南方雲系影響及鋒面通過，中南部及台東有短暫陣雨，北部、宜花轉為有局部短暫陣雨；周四東北季風增強及影響，水氣仍多，北部及東北部有局部短暫雨，其它地區有局部短暫陣雨。

氣象署表示，周五東北季風減弱，清晨各地天氣仍涼，白天起至周六各地氣溫回升；北部及東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。