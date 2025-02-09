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下波變天！　「大範圍明顯降雨」

（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲模式周四8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周三元宵節南方水氣北上，有帶來大範圍明顯降雨的機率；周四鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨寒流籠罩，本島各縣市平地的最低氣溫皆在10度以下，依序為新北石碇區6.4度，苗栗三灣鄉6.6度，南投名間鄉7.5度，桃園楊梅區、雲林古坑鄉、宜蘭羅東鎮7.7度。

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吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周一晨寒流影響，大台北雨後多雲，新竹以南晴朗穩定，東半部偶有局部少量降雨的機率，北台灣寒冷，其他地區早晚很冷，本島平地的最低氣溫仍可降至5度左右。

吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，周一白天起至周三逐日回暖，周一、周二各地晴朗穩定，日夜溫差很大；周三元宵節南方水氣北上，有帶來大範圍明顯降雨的機率，元宵節活動應有備案。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，周四鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨，鋒面後冷空氣雖不強，但北台灣仍明顯轉涼；周五東北季風影響，北部、東半部偶有局部短暫雨；周六東北季風減弱，短暫空檔，氣溫升；下周日天氣再變，由於期末天氣系統移動快速，一日一變，需密切觀察最新模式調整。

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