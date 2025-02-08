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寒流襲週末！最低探5℃　元宵節有新一波水氣

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲寒流發威平地低溫下探5度。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

寒流發威，本島平地的最低氣溫約可降至5度左右，元宵節有另一波水氣北上。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(8)日「寒流」南下，白天起水氣逐漸減少，大台北、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫雨的機率；北台灣寒冷，其他地區早晚很冷，本島平地的最低氣溫約可降至5度左右，應注意保暖、以保健康，農漁養殖業、慎防寒害發生。

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各地區氣溫為：北部6至12度、中部8至18度、南部10至19度、東部9至18度。

▲▼明(9)日8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，各地轉晴朗穩定，東半部偶有局部少量降雨的機率。（圖／翻攝洩天機教室）

▲明(9)日8時地面氣壓及降水模擬圖顯示，各地轉晴朗穩定，東半部偶有局部少量降雨的機率。（圖／翻攝洩天機教室）

明(9)日至下週一(10日)清晨「寒流」影響，天氣好轉，北部多雲時晴、中南部晴朗穩定，東半部偶有局部少量降雨的機率；北台灣寒冷，其他地區早晚很冷，本島平地的最低氣溫仍在5度左右，應持續注意保暖、慎防寒害發生。

今(8日)晚起高山的飄雪條件，隨著水氣逐漸減少，機率逐漸降低。明(9)日高山水氣少、氣溫又回到零度以上，已無降雪條件。

下週一白天至週三(12日)逐日回暖，下週一、二各地晴朗穩定，日夜溫差很大；下週三(元宵)南方水氣逐漸北上、帶來降雨機率，但各國模擬的降雨狀況、差異很大，續觀察。下週四(13日)鋒面通過，伴隨局部降雨，冷空氣雖不強，但北台灣仍明顯轉涼。下週五(14日)受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨。由於天氣系統移動快速，需密切觀察模式的調整。

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