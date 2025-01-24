嘉科實中扶少團志工服務　帶國小學生節慶體驗

▲▼ 嘉科實中高中部扶少團藉由志工服務，帶領國小學生進行節慶體驗 。（圖／嘉科實中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立嘉科實中高中部學生透過扶少團活動進行有溫度的志工服務，為了讓國小學子深入了解台灣的傳統節慶文化，高一學生利用課餘時間策劃國小台灣節慶體驗營。

國立嘉科實中嘉科實中於 113年8月正式設立，學校願景是5I (國際、智慧、跨域、融合、創新) ，扶少團為國際扶輪3470地區虎尾東區扶輪社所支持發展，於113年10月成立起學生積極規劃國小服務營隊，透過主動參與社會服務，強化品格、溝通、合作、領導及責任等素養，培養助人利他的精神。

歲末體驗營於長庚科技大學嘉義校區舉行。扶少團學生設計了一場融合戲劇、遊戲、創作及律動的豐富體驗，讓小朋友們在輕鬆愉快的氛圍中學習和體驗台灣的傳統習俗。活動的亮點是「創作年獸面具」環節，在高中學長姐的帶領下，小一學生們動手製作屬於自己的年獸面具，接著觀賞由團員演出「年獸的由來」故事，並透過分組遊戲，體驗傳統「跳格子」遊戲，學習與新年相關的年獸傳說與文化意涵。志工團隊成員帶領學員學習《恭喜發財》舞蹈，學生們在快樂的音樂節奏中，感受了過年的熱鬧氣氛。

活動尾聲，林怡慧校長及虎尾東區扶輪社社長魏本州、扶少團主委吳裕田頒發分組活動獎品，激勵孩子們未來繼續學習和探索更多的文化。

校長林怡慧感謝扶輪社友支持學校發展扶少團，也讚許高中學生參與社會服務的熱忱，透過持續的服務實踐，培育學生成為「科學求真、服務行善、人文之美」的全球化未來人才。嘉科實中扶少團團長涂芳瑜表示此次活動不僅讓孩子們了解台灣的傳統文化，更讓他們學會如何在團隊中互相合作，這正是我們舉辦這類活動的初衷。未來，嘉科扶少團將持續致力於陪伴長者及學童，結合社區服務，開拓世界視野。