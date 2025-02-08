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寒流來襲今晨7℃　七星山有機會下雪

快訊／陽明山下雪！　高三生集體脫了：肌肉大嗎？（圖／記者湯興漢、陳煥丞攝）

▲寒流來襲，迎風面北部1000-1500公尺以上山區有局部降雪機率。圖為2024年陽明山下雪情況。（圖／記者湯興漢、陳煥丞攝）

記者葉國吏／綜合報導　

寒流發威！今晨最低溫為新北市石碇區04：25測得7度，全台僅有2縣市沒有低溫特報；基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。迎風面北部及東北部1000-1500公尺以上山區有局部降雪機率

今天（8日）寒流影響，夜晚清晨中部以北、宜蘭地區及金門低溫8-11度，南部、花東地區及澎湖11-13度，白天氣溫仍偏冷，彰化以北及宜蘭、金門高溫約10-13度，雲林以南、花東地區及澎湖高溫約13-17度，馬祖整天5-6度，迎風面北部及東北部1000-1500公尺以上山區有局部降雪機率。

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▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲寒流籠罩全台，僅有屏東、澎湖沒有低溫特報。（圖／中央氣象署，下同）

天氣方面，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。氣象署針對基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。

2/9(週日)至2/10(週一)清晨寒流影響，各地天氣寒冷，2/10白天起寒流減弱，各地可見到陽光、氣溫逐漸回升，日夜溫差大；迎風面基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部8-20度，中部9-21度，南部10-22度，花東11-20度；澎湖11-17度，金門7-16度，馬祖5-11度。

2/11(週二)輻射冷卻影響，早晚天氣仍冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，入夜後南方雲系北移，各地雲量增加，南部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣。

氣溫：北部及東北部12-22度，中部12-22度，南部14-23度，花東14-22度；澎湖13-17度，金門11-17度，馬祖9-15度。

2/12(週三)全台降雨機率高，中南部及台東地區受南方雲系影響有局部短暫陣雨，北部、宜花地區因鋒面接近轉為有局部短暫陣雨的天氣。

氣溫：北部及東北部12-22度，中部14-24度，南部16-25度，花東16-23度；澎湖15-20度，金門13-19度，馬祖11-16度。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象署）

▲基隆、新北、宜蘭大雨特報。

2/13(週四)東北季風增強，北部、宜蘭天氣稍轉涼，其它地區早晚亦涼；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

氣溫：北部及東北部14-19度，中部15-19度，南部16-25度，花東17-23度；澎湖16-19度，金門12-17度，馬祖10-13度。

2/14(週五)東北季風影響，北部、宜蘭天氣較涼，其它地區早晚亦涼；迎風面水氣稍減，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

氣溫：北部及東北部14-19度，中部15-21度，南部15-23度，花東17-21度；澎湖15-17度，金門11-15度，馬祖10-11度。

2/15-2/17東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，其它地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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