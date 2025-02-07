史書華外遇PO「家暴診斷書」　青鳥力挺喊加油：一碼歸一碼

▲「盾牌牙醫」史書華。（圖／翻攝臉書／盾牌牙醫史書華）



記者鄒鎮宇／綜合報導

政治立場偏綠的網紅「盾牌牙醫」史書華，外遇治療師張偉倩的鹹濕對話被妻子發現，遭離婚並與張女被告，最終張女須賠正宮20萬元。對此，史書華也發出聲明，指控前妻長期沈浸某個特定源自中國的宗教組織，才影響家庭，且判決書中許多對話並非是張女，因此支持張女上訴。

史書華7日晚間發出聲明表示，前妻長期沈浸某個特定源自中國的宗教組織，且被該組織的意識形態影響觀點，導致他們家庭關係失和。

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史書華指出，他長期遭受言語暴力而失眠，需靠藥物與心理諮商入睡，這一切都被孩子及同住的家人看在眼裡；直到前妻想將孩子送到涉及兒虐的福音幼兒園，才讓他下定決心離婚並帶孩子離家，「因個人家庭議題佔用了公眾資源，本人向社會大眾致歉。但這不會影響我正在推動的事情，也不會改變我的初衷」，雙方也於2023年10月協議離婚。

據悉，福音幼兒園被家長指控，2024年3月19日對孩童進行不當管教，該幼兒園於2024年6月被裁罰、7月被媒體曝光。

▲史書華PO「家暴診斷書」。（圖／翻攝史書華醫師愛碎念）



同時，史書華表示，法院在審理過程中採信變造內容作為判決依據，因此她支持張女上訴，「判決書中有許多並非我與張女士的真實對話。此判決不僅影響當事人，也讓無辜的朋友與家人被捲入其中」。

許多青鳥看完紛紛留言，「一碼歸一碼，外遇、家暴、家庭糾紛是每個人都可能碰到的事情，那是個人事務」、「就是為了打壓罷免，不惜挖出私事」、「相信史醫生，這件事明顯是藍白轉移罷免焦點」、「相信教主，一看就知道那個新聞是假的，教主這麼忙，怎麼可能去做那種事。敵人無所不在，我們要小心被滲透」、「繼續支持您！別讓那些藍白垃圾的惡毒言語擾亂心情」。

也有人說，「出軌就是不對」、「我很支持你，當然也討厭親共，但婚內出軌是不對的，即使跟妻子感情不睦也應該先結束這段關係再進行下一段」、「我笑一笑，法院也真糟糕啊，害你被攻擊」、「噁心的人，大概就是找一堆理由，也不會道歉，可憐啊」。

▼史書華全文如下。（圖／翻攝史書華醫師愛碎念）

