客庄青少年冬令營　認識東海岸客家信仰及歷史文化

▲台東客庄青少年冬令營。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為協助青少年認識客家文化，台東縣政府於6、7日一連兩天在東海岸地區成功鎮及長濱鄉推出「客庄青少年冬令營」，吸引32名國、高中學生報名參加，透過多樣化的參訪及體驗活動，廣納青年學子參加，期許後生子弟瞭解台東客家的移墾文化及歷史發展軌跡，同時培養人際關係與團體生活。

台東縣政府表示，客家文化的推動與保存，一直是縣府施政的重點目標，希望藉由這次營隊活動讓客家文化向下紮根。此次營隊活動規劃安排各項知性旅程，除了讓青年學子認識東海岸在地客家日常生活及產業體驗外，並經由沉浸式及活潑生動的各項活動，自然接觸客家文化及客語。

台東縣政府民政處指出，今年2025哈客東海岸冬令營活動特別於成功鎮與長濱鄉辦理，活動開放報名後，32個名額很快秒殺額滿，今天上午8時在縣府前廣場集合出發，由民政處副處長高忠雲、客家科長彭俊叡率隊參訪，透過廟宇、景點或古蹟遺址的導覽介紹，講述與客家族群關聯，一起哈客東海岸，挖掘東部海岸線客家的奧妙，透過DIY及體驗式學習，讓參加的學員對於客家信仰及歷史文化有更深刻的認識，促進文化之永續傳承與發展，度過快樂又充實的寒假時光，並滿載而歸。