快訊／賴清德下週邀五院「院際協調」　立法院：敬表尊重

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德下週邀五院「院際協調」　立法院：敬表尊重

▲▼總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德將於下週一啟動院際協調權，邀集五院院長共商國政。（圖／總統府提供）

記者崔至雲／台北報導

對於總統賴清德10日將召集五院院長在總統府會商國政，立法院今（7日）下午發新聞稿表示「敬表尊重」，並強調院長韓國瑜也會本於職責，帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調，力促行政立法之間的互動更為良善，共為國家平穩發展貢獻心力。

立法院指出，立法院為憲法最高民意機關，由各黨各派委員代表民意行使職權所組成之合議制憲政機關。社會團結安定、朝野化解對立、臺灣進步發展，不僅是賴清德、全體國人之期盼，也是立法院院長韓國瑜及全體委員之努力目標。立法院為各方民意匯聚之場域，處理各項議案本即以人民福祉為先。

立法院提到，縱然當前政情動盪，立法院仍秉持憲法所賦予職權，代表人民行使立法權，不敢懈怠。面對國際局勢的變動，國家迫切需要進步，國內的政情更需要穩健的發展。立法院身為最高民意機關，代表人民反映民情，更有責任轉達並向總統報告。

立法院說，然解決當前困局，宜回歸憲法體制，各本所司行使職權。立法院係屬合議制機關，韓國瑜本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調；力促行政立法之間的互動更為良善，共為國家平穩發展貢獻心力。
 

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