【廣編】Jo Malone London情人節限量塔伊夫玫瑰芳醇香水

圖、文／雅詩蘭黛集團提供

英倫香氛品牌Jo Malone London以珍稀的塔伊夫玫瑰做為重點香材，推出限量塔伊夫玫瑰芳醇香水，用獨特且精緻的香氣訴說關於愛情的密語。玫瑰透過浸漬萃取，有著華麗的花香與蜂蜜香氣，野莓的鮮甜多汁與一絲脆爽的綠意在鼻息間展開，如同盛開在荒蕪沙漠中的清新明亮；中調的塔伊夫玫瑰，馥郁奢華且充滿張力的玫瑰香氣，將初調的清甜轉化成果醬般濃郁的甜香，底蘊以金黃琥珀與咖啡烘焙香調，將香氣以溫暖感性包裹，更增添了深度與感性，如同一段鏤心難忘的風情月思與山盟海誓。

Jo Malone London以不同風格的玫瑰為底蘊傳遞真愛密語，無論是清新獨特的塔伊夫玫瑰芳醇香水、雅致純粹的紅玫瑰香水以及迷人魅惑的絲絨玫瑰與烏木芳醇香水，抑或是透過1+1糅香，以馥郁奢華的牡丹與胭紅麂絨香水、純淨空靈的鼠尾草與海鹽香水糅香，創造出專屬的個人香氣，今年，讓專屬玫瑰香氣傳遞永恆不墜的愛意。

情人節即將來臨，Jo Malone London為你準備好情人節限定浪漫驚喜。即日起至2/14，凡至全台店櫃任意消費即可獲得情人節限量愛心磁鐵；購買任一30ML(含)以上香水再獲得客製愛心刺繡貼紙；滿$6,000可享情人節限量束口袋+經典香水9ML+潔膚露 30ML+潤膚乳 15ML；滿$8,800則享品牌經典英國梨托特包+經典香水9ML+潔膚露 30ML+潤膚乳 15ML。2/15起，凡於全台店櫃任意消費即可獲得繁花啟運新春限量紅包袋；購買香水加任一正貨品項即可獲得繁花啟運新春牡丹限定外盒包裝；滿NT$6,000 可享繁花啟運新春牡丹鑰匙圈+潔膚露 30ML+潤膚乳 15ML。（數量有限，送完為止）