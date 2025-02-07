「郭正亮罵賴清德的部分不會剪」　黃暐瀚：不上架因為內容已成舊聞

▲媒體人黃暐瀚的節目《上班瀚你聊》日前因未如期上架，遭質疑原因。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

前立委郭正亮日前上媒體人黃暐瀚的節目《下班瀚你聊》，原本預計5日要上架節目，然而，卻沒有如期播出，進而遭質疑與郭正亮飆罵總統賴清德有關，對此，黃暐瀚昨（6日）晚間表示，罵賴清德的部分，一定不會剪，但罵主持人的部分，製作單位就當然不會希望播出，不過，沒上架的主因，則是因為郭正亮的分析跟觀點，已成舊聞。

黃暐瀚提到，昨晚剛剛打完籃球，回家洗了澡，歇一會，要準備今天的節目，結果臉書上很多留言在問，為什麼週三的《下班瀚你聊》沒有上架，他來向大家回答。

黃暐瀚點出，節目不上架，其實可以涉及很多原因，譬如，來不及製作、被施壓、帶子出問題，或是節目不該被播出等，在2023年11月就有一集，柯文哲跑去馬英九辦公室簽六點聲明那天。

黃暐瀚透露，他跟郭正亮都覺得柯文哲「應該不會簽」藍白合，不料，節目錄完後，柯文哲卻簽了，郭正亮馬上傳訊給他，「暐瀚，今天這集不能播了」。於是，他把整部帶子抽掉，直接放棄不播，因為內容，已經沒有播出的價值了。

然而，黃暐瀚直指，這週三的《下班瀚你聊》，郭正亮罵賴清德罵了15分鐘，這15分鐘他都只是在聽而已，沒有太大的反應，因為郭正亮不是第一次罵，在《下班瀚你聊》罵賴清德都罵了一年多，也沒剪掉過，節目單位邀請來賓，一定尊重來賓，不會過濾來賓的談話，隨便剪接。

因此黃暐瀚強調，罵賴清德的部分，一定不會剪，但罵主持人的部分，製作單位就當然不會希望播出。「哪個節目會希望開個節目，讓來賓一直罵主持人，把主持人的尷尬表情，當成節目賣點？」。

不過，黃暐瀚進一步說明，週三節目不上架的原因，並不是「罵賴清德」，也不是「罵主持人」（剪掉就好），真正的原因是因為節目中郭正亮所提的政局分析跟觀點，都已經提前在下午一點的網路直播中，先給講掉了，還預告晚上節目會有罵人的內容，節目內容已成舊聞，與當年柯文哲六點聲明那集一樣，已經沒有播出的價值。

黃暐瀚表示，《下班瀚你聊》的節目名稱，是他自已想出來的，開節目的用意，就是希望找各種不同領域、不同政黨跟不同意見的來賓，上節目「暢所欲言」。所以，他儘量不會打斷來賓的談話，也不會要求來賓什麼可以講，什麼不能講。

黃暐瀚細數，常常上他節目的謝龍介以及黃國昌，都曾痛批賴清德與民進黨，罵賴清德絕對不是節目的禁語，有長期收看的網友，一定可以明白。至於，有網友留言「以後亮哥還會去你的節目嗎？」黃暐瀚則回應，不會，但《下班瀚你聊》非常感謝每一次曾經參與的來賓，也謝謝郭正亮這麼久的時間以來，一路相挺，他衷心感謝。