　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「郭正亮罵賴清德的部分不會剪」　黃暐瀚：不上架因為內容已成舊聞

▲媒體人黃暐瀚的節目《上班瀚你聊》日前因未如期上架，遭質疑原因。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

前立委郭正亮日前上媒體人黃暐瀚的節目《下班瀚你聊》，原本預計5日要上架節目，然而，卻沒有如期播出，進而遭質疑與郭正亮飆罵總統賴清德有關，對此，黃暐瀚昨（6日）晚間表示，罵賴清德的部分，一定不會剪，但罵主持人的部分，製作單位就當然不會希望播出，不過，沒上架的主因，則是因為郭正亮的分析跟觀點，已成舊聞。

黃暐瀚提到，昨晚剛剛打完籃球，回家洗了澡，歇一會，要準備今天的節目，結果臉書上很多留言在問，為什麼週三的《下班瀚你聊》沒有上架，他來向大家回答。

黃暐瀚點出，節目不上架，其實可以涉及很多原因，譬如，來不及製作、被施壓、帶子出問題，或是節目不該被播出等，在2023年11月就有一集，柯文哲跑去馬英九辦公室簽六點聲明那天。

黃暐瀚透露，他跟郭正亮都覺得柯文哲「應該不會簽」藍白合，不料，節目錄完後，柯文哲卻簽了，郭正亮馬上傳訊給他，「暐瀚，今天這集不能播了」。於是，他把整部帶子抽掉，直接放棄不播，因為內容，已經沒有播出的價值了。

然而，黃暐瀚直指，這週三的《下班瀚你聊》，郭正亮罵賴清德罵了15分鐘，這15分鐘他都只是在聽而已，沒有太大的反應，因為郭正亮不是第一次罵，在《下班瀚你聊》罵賴清德都罵了一年多，也沒剪掉過，節目單位邀請來賓，一定尊重來賓，不會過濾來賓的談話，隨便剪接。

因此黃暐瀚強調，罵賴清德的部分，一定不會剪，但罵主持人的部分，製作單位就當然不會希望播出。「哪個節目會希望開個節目，讓來賓一直罵主持人，把主持人的尷尬表情，當成節目賣點？」。

不過，黃暐瀚進一步說明，週三節目不上架的原因，並不是「罵賴清德」，也不是「罵主持人」（剪掉就好），真正的原因是因為節目中郭正亮所提的政局分析跟觀點，都已經提前在下午一點的網路直播中，先給講掉了，還預告晚上節目會有罵人的內容，節目內容已成舊聞，與當年柯文哲六點聲明那集一樣，已經沒有播出的價值。

黃暐瀚表示，《下班瀚你聊》的節目名稱，是他自已想出來的，開節目的用意，就是希望找各種不同領域、不同政黨跟不同意見的來賓，上節目「暢所欲言」。所以，他儘量不會打斷來賓的談話，也不會要求來賓什麼可以講，什麼不能講。

黃暐瀚細數，常常上他節目的謝龍介以及黃國昌，都曾痛批賴清德與民進黨，罵賴清德絕對不是節目的禁語，有長期收看的網友，一定可以明白。至於，有網友留言「以後亮哥還會去你的節目嗎？」黃暐瀚則回應，不會，但《下班瀚你聊》非常感謝每一次曾經參與的來賓，也謝謝郭正亮這麼久的時間以來，一路相挺，他衷心感謝。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S吃素13年「被張蘭逼吃肉」！片段被挖　網一看氣炸
快訊／菜刀分屍丟河中！　「恐怖碎屍男」羈押禁見
自家員工福袋抽中12.5萬頭獎！　竹北遠百回應了
疑碎屍案第二被害者　最後身影曝光
快訊／「巨大咖波」遭剖開！　行刺畫面曝光
汪小菲飆罵張蘭！　15秒影片曝光
快訊／20縣市低溫特報　3縣市急凍「剩6度」
興櫃公司「高階主管集體請辭」　股價5個月腰斬！網看傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前AIT主席羅森伯格「任期屆滿」　新人選由國務院推薦後任命

美24名眾議員推「廢一中政策、美台建交」　綠委：挺台力道更加強

罷洪孟楷團體控廟方阻連署　林沛祥嗆：無上限給你方便讓你隨便

再次封殺上海官員　陸委會：宜由觀光「小兩會」溝通後再申請

國民黨發動罷免新北3綠委　6綠委集結：新北市黨公職全力做民團後盾

「郭正亮罵賴清德的部分不會剪」　黃暐瀚：不上架因為內容已成舊聞

遭指靠壯世代撈11億標案北檢要查　吳春城發3點聲明「願接受檢驗」

連署罷免傅崐萁民眾遭上門「關心」縣府認不妥　綠委酸戒嚴唯一品牌

誤傷友軍！張啓楷質疑疾管署媒宣標案　意外揭吳春城家族公司拿近三成

內政部推「老宅延壽」計畫　補助4至6層樓老屋整建經費

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

高雄婦碎屍拼湊式相驗　家屬哀痛無法認屍

前AIT主席羅森伯格「任期屆滿」　新人選由國務院推薦後任命

美24名眾議員推「廢一中政策、美台建交」　綠委：挺台力道更加強

罷洪孟楷團體控廟方阻連署　林沛祥嗆：無上限給你方便讓你隨便

再次封殺上海官員　陸委會：宜由觀光「小兩會」溝通後再申請

國民黨發動罷免新北3綠委　6綠委集結：新北市黨公職全力做民團後盾

「郭正亮罵賴清德的部分不會剪」　黃暐瀚：不上架因為內容已成舊聞

遭指靠壯世代撈11億標案北檢要查　吳春城發3點聲明「願接受檢驗」

連署罷免傅崐萁民眾遭上門「關心」縣府認不妥　綠委酸戒嚴唯一品牌

誤傷友軍！張啓楷質疑疾管署媒宣標案　意外揭吳春城家族公司拿近三成

內政部推「老宅延壽」計畫　補助4至6層樓老屋整建經費

哈爾濱亞冬運今晚開幕　中華代表團兩掌旗官人選出爐

傳訊息一直沒回　男到工作地查看「發現妻子嘴塞毛巾」慘成血屍

陸客踩線團卡關「海旅會無回應」　觀光署：2／10難成行

大S骨灰能否放家裡？　風水師強烈建議「絕對不可以」警告3後果

淋雨真的會感冒？　醫揭「雨天4大行為」超傷身

18歲孝順鷹架工墜6樓慘死！母悲慟暈厥　警1晚籌10萬助辦後事

德國「超級好爸爸」是獸父！性侵10子長達20年　3歲小孩也不放過

木村拓哉IG喜曬「台灣來的伴手禮」　網眼尖認出來自永和名店！

大S吃素13年！「被張蘭逼吃肉」片段曝　網氣炸：情勒沒水準

高雄駭人碎屍案公寓淪凶宅　同巷最近成交每坪17萬

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

政治熱門新聞

李文忠「好想妳」傳訊騷擾女同事　老婆大怒：對不起天下女生

預算解凍　林俊憲：理論上可以，實際做不到

蔡：黨員幫我連署　卻接到質疑電話

遭指靠壯世代撈11億標案北檢要查　吳春城發聲明「願接受檢驗」

公務員功績獎金調高2.5倍、改即時發放　勳章獎金最高可領20萬

台中五連霸議員突宣布不再參選　下一步計畫曝

還原路易莎爭議始末！　罷團發聲明稱「我們只是站在台灣這一邊」

罷免活動能募款？監察院：無明文規範

誤傷友軍！張啓楷質疑疾管署媒宣標案　意外揭吳春城家族公司拿近三成

爆2026新北內參民調　吳子嘉揭驚人差距：黃國昌不知道排到哪去

5檢與吳乃仁奢宴下場曝　昌：別雙標

花蓮罷免連署被查水表？縣選委會：不恰當但沒違法

內政部推「老宅延壽」計畫　補助4至6層樓老屋整建經費

在野黨指聯合服務中心酬庸　行政院舉實例反駁

更多熱門

相關新聞

踏上大罷免艱難路　賴清德得正面迎戰

踏上大罷免艱難路　賴清德得正面迎戰

經過一個春節假期，「大罷免」已在全台各地被煽動起來，二月三日發動罷免的民團已將第一批十九位達標的遭倡議罷免立委聯署書、以及新竹市長高虹安罷免聯署書送交中選會；接下來二月十日還會提交第二批聯署書。不到一個月有這樣的動員成效頗可觀，但未來還有約五個月漫長時程要走，能否讓運動維持熱度、甚至升溫將是大罷免成敗關鍵。

轟政院用手語老師鬥爭　羅智強拿北市府對比：總統乾脆蔣萬安當

轟政院用手語老師鬥爭　羅智強拿北市府對比：總統乾脆蔣萬安當

民進黨發動大罷免、大陸推出AI大模型　台灣好自為之！

民進黨發動大罷免、大陸推出AI大模型　台灣好自為之！

賴總統再提「四大堅持」　國台辦批「兩岸和平破壞者」

賴總統再提「四大堅持」　國台辦批「兩岸和平破壞者」

賴清德曝公費、自費流感疫苗仍有庫存　喊話「四類人」盡速接種

賴清德曝公費、自費流感疫苗仍有庫存　喊話「四類人」盡速接種

關鍵字：

黃暐瀚賴清德

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

快訊／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

利特深夜1圖哀悼大S！韓網見具俊曄IG不捨

大S返台私人包機公司：小S全額支付

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門」　里長曝房東想法

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面