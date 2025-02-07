WBC經典資格賽！謝國樑領軍千人觀戰　國門廣場現場直播

▲基隆千人師生前進大巨蛋，謝國樑市長領軍為中華隊加油。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

2025年WBC世界棒球經典賽資格賽即將在台灣盛大舉行，基隆市長謝國樑將於2月21日率領1,000名師生前進大巨蛋，親臨現場為中華隊加油，感受國際棒球賽事的熱血氛圍。緊接著，基隆市政府將於2月22日至23日在國門廣場舉辦經典賽直播派對，邀請市民一同參與，共享棒球魅力。

▲棒球盛事在基隆，國門廣場直播派對熱鬧登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市長謝國樑表示，棒球是基隆學子熱愛的運動，這次帶領師生現場觀賽，不僅能讓年輕一代親身體驗棒球運動的精神與熱情，更能感受國際賽事的獨特氛圍。他強調，這對基隆的體育發展具有積極推動作用，期望能激發更多市民對棒球的熱愛，並鼓勵青年學子在未來的運動生涯中追求卓越。

除了2月21日的現場觀賽活動，基隆市府副發言人曾冠誠指出，2月22日至23日將在國門廣場舉辦經典賽直播派對，現場設置大螢幕，讓市民在開放空間中共同觀賞精彩賽事。副發言人張家馨補充，市府希望透過多元化的活動，為基隆體育注入更多活力，並邀請各地民眾一同參與這場震撼人心的WBC資格賽直播派對。活動中，市民不僅能為中華隊加油，還有機會與球員及啦啦隊近距離互動，增添臨場感，精彩不容錯過！