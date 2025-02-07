恐怖畫面曝！基隆垃圾車高速衝下坡撞店家　臨停貨車幸運避禍

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市安樂區樂利三街今(7日)凌晨1時許發生車禍！垃圾車駕駛下車收垃圾時，因煞車失靈，車輛沿著下坡路段滑行，最終衝入店家，幸未釀成人員傷亡，詳細事故原因則有待後續調查釐清。

▲基隆一輛垃圾車煞車失靈，沿著下坡路段衝進店家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

畫面中可以看見，1輛藍色垃圾車直直衝往對向馬路，開上人行道後撞進店家，巨型招牌當場掉落，臨停在路旁的大貨車就差幾公分的距離，差點被波及，畫面相當驚險。

基隆市警察局第四分局說明，安樂派出所凌晨1時許接獲報案， 巡佐吳朝陽及警員吳悰宇、陳君瑋抵達現場後，駕駛王姓男子(45歲)表示因油壓煞車失靈，在他下車收取垃圾時，車子自行沿著下坡路段滑行，結果撞上店家。

所幸本起事故未造成人員傷亡，警方隨即實施交通疏導，確保現場周邊道路安全，並協助通報拖吊車到場排除受損車輛，詳細事故原因由交通隊派員到場進行測繪及照相取證，以釐清責任歸屬。

基隆市警察局第四分局提醒市民朋友，大型車輛在使用期間應定期進行油壓煞車等重要系統的檢修與保養，並在停車後務必確認車輛已妥善駐停，以避免因車輛異常滑行造成意外，進一步保障自身及他人安全。