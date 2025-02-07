　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老公過世那天煮的咖哩　女珍藏2年含淚吃下

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲女子吃下亡夫生前煮的最後一餐。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名女子準備搬家，著手開始整理家中物品，其中一樣就是冰在冰箱長達2年的咖哩，一邊流著淚、一邊分享這道咖哩背後的故事，並把咖哩熱來吃。她說，這是老公過世那天煮給她吃的食物，「有人可能會說我瘋了，放了2年多還拿來吃」，但感謝老公為她準備的最後一道咖哩，會永遠懷念他煮的食物。

莎賓娜（Sabrina）在TikTok影片中拿著裝著咖哩的盒子，並在鏡頭前說，在老公東尼（Tony）2年前過世的那一天，她非常想吃日式咖哩，就請東尼做咖哩給她吃。她也稱，東尼是家中主要做飯的人，每次只要她開口，東尼都會答應煮給她吃，這也是他表達愛意的方式。

莎賓娜眼眶泛淚哽咽地說，她把一部分咖哩盛起來放進冰箱，以便能夠放久一點，但如今要搬家了，也必須把東尼生前煮的咖哩吃掉，「我知道有些人可能會說我瘋了，咖哩放了2年多還拿來吃」。她隨後把咖哩放進鍋中加熱來吃，還說咖哩依舊很好吃。她也在影片文字敘述寫上，「我永遠會想念東尼做的菜」。

@sabfortony i’ll forever miss tony’s cooking #lastmeal #moving #griefjourney #healingjourney #lifeafterloss #partnerloss ♬ Beautiful Heart - Piano Meditation

這段1分18秒的影片觀看次數已突破1920萬次，留言數衝破1.6萬則。許多網友看完影片之後也忍不住流淚，「開玩笑，你才沒有瘋好嗎？她可能很高興為你做這最後一道菜」、「最悲傷的是，吃完了就沒有了，然後會慢慢忘記他做的飯菜是什麼味道」。

另外還有網友分享身邊的人的類似經歷，「婆婆得了重病沒有告訴家人，特地煮了一大堆食物冷藏在冰箱，在婆婆去世之後，公公吃著婆婆留下的食物整整一年」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
養生館藏色情交易「秘密在淋浴間蓮蓬頭」
快訊／再撈到一隻手！　碎屍魔連殺3人
19人遭公開處決！　北韓邊境恐重演「血腥清算」
碎屍魔殺「左營仙姑」！控她偷120萬勞力士錶
「少龍」道場掛女檢座照　要信徒照三餐詛咒她
碎屍魔殺婦！「大街提屍塊」疑途經商圈+賣場　10hrs來回1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

25歲台女遊清邁「遭泰國議員性侵」　噁狼正面照曝光

19人遭公開處決！北韓邊境恐重演「血腥清算」　幹部、居民陷恐慌

肯爺演唱會遭取消「6.5億飛了」！發文力挺妻：幸運擁有她

老公過世那天煮的咖哩　女珍藏2年含淚吃下

8萬人怕爆！傳川普大刀「砍向衛生部」　FDA、CDC恐也大規模裁員

盧比歐：美國軍艦通過巴拿馬運河須付費很荒謬

華府空難67死！黑鷹爆「1追蹤技術」竟沒開　疑成奪命關鍵

韓國大雪交通事故頻傳　高速公路30多輛車追撞

《社群網戰》「祖克柏」批祖克柏本尊：著迷權力

500萬飛了！男買10張彩券中大獎卻領不到　崩潰經歷曝光

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

25歲台女遊清邁「遭泰國議員性侵」　噁狼正面照曝光

19人遭公開處決！北韓邊境恐重演「血腥清算」　幹部、居民陷恐慌

肯爺演唱會遭取消「6.5億飛了」！發文力挺妻：幸運擁有她

老公過世那天煮的咖哩　女珍藏2年含淚吃下

8萬人怕爆！傳川普大刀「砍向衛生部」　FDA、CDC恐也大規模裁員

盧比歐：美國軍艦通過巴拿馬運河須付費很荒謬

華府空難67死！黑鷹爆「1追蹤技術」竟沒開　疑成奪命關鍵

韓國大雪交通事故頻傳　高速公路30多輛車追撞

《社群網戰》「祖克柏」批祖克柏本尊：著迷權力

500萬飛了！男買10張彩券中大獎卻領不到　崩潰經歷曝光

機車沒油卡山區　員警熱心協助

25歲台女遊清邁「遭泰國議員性侵」　噁狼正面照曝光

淫教主斂財性侵離世！被害人遭霸凌悲慘現況曝：連求償都不敢

台東暖警伸援手　助九旬迷途老婦平安返家

快訊／林昀儒不敵中國「天敵」林詩棟　無緣大滿貫賽男單4強

提供身障者便利交通接送　台東縣府爭取日間照顧交通車

「哩洗勒靠喔」張琴私下人超暖！　業界公認「巴掌專家」演員求打

快訊／前鎮河再撈到一隻手！高雄碎屍魔連殺3人...急送驗比對中

阿公阿嬤睡午覺！5歲童踩滑步車迷路狂哭　警察姐姐送她返家

台東檢警環聯手查緝棄置填埋廢棄物　去年查緝13案

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

國際熱門新聞

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

捷克欲建水壩7年沒蓋　河狸2晚完工

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

韓命理師自稱「大S附身」哭喊　韓網看不下去

寒流襲台！日警視廳曝「暖暖包貼這」最保暖

小偷會軟骨功　鑽15公分寬門洞行竊得逞

即／客機阿拉斯加上空失聯　10人下落不明

快訊／水原一平遭法院判刑4年9個月

緬甸詐騙園區辦盛大春晚影片瘋傳

500萬飛了！男中大獎領不到　崩潰經歷曝

以色列宣布退出聯合國人權理事會

大阪夫妻在家互砍！1死1命危

烏俄和平計畫內容曝　川普要求4／20停戰

印度男為家庭賣腎　妻子秒捲款與小王私奔

更多熱門

相關新聞

盧比歐：美艦通過巴拿馬運河須付費很荒謬

盧比歐：美艦通過巴拿馬運河須付費很荒謬

巴拿馬總統穆里諾否認美國政府船隻可以免費通過巴拿馬運河後，美國國務卿盧比歐6日表示，美國軍艦使用這條航道被收取通行費的做法「荒謬」。

美和盟友涉戰爭罪遭調查　川普制裁ICC人員

美和盟友涉戰爭罪遭調查　川普制裁ICC人員

美國國際開發總署裁員　萬名員工剩294人

美國國際開發總署裁員　萬名員工剩294人

即／客機阿拉斯加上空失聯　10人下落不明

即／客機阿拉斯加上空失聯　10人下落不明

傳訊息一直沒回　男發現妻子慘成血屍

傳訊息一直沒回　男發現妻子慘成血屍

關鍵字：

咖哩搬家北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

小S身心俱疲暫不回歸吳姍儒將代班主持

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

即／高雄連續殺人碎屍！警局長證實：兇嫌家驗出3女DNA

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

即／高雄碎屍人魔殺3女　鄰曝深夜恐怖聲：他在鋸東西

金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門」　里長曝房東想法

快訊／高雄碎屍案鑑定結果「第2名死者身分」曝光！

碎屍女友餵魚！　高雄男起底「曾因強暴判無期」假釋出獄

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面