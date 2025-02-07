老公過世那天煮的咖哩　女珍藏2年含淚吃下

▲女子吃下亡夫生前煮的最後一餐。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名女子準備搬家，著手開始整理家中物品，其中一樣就是冰在冰箱長達2年的咖哩，一邊流著淚、一邊分享這道咖哩背後的故事，並把咖哩熱來吃。她說，這是老公過世那天煮給她吃的食物，「有人可能會說我瘋了，放了2年多還拿來吃」，但感謝老公為她準備的最後一道咖哩，會永遠懷念他煮的食物。

莎賓娜（Sabrina）在TikTok影片中拿著裝著咖哩的盒子，並在鏡頭前說，在老公東尼（Tony）2年前過世的那一天，她非常想吃日式咖哩，就請東尼做咖哩給她吃。她也稱，東尼是家中主要做飯的人，每次只要她開口，東尼都會答應煮給她吃，這也是他表達愛意的方式。

莎賓娜眼眶泛淚哽咽地說，她把一部分咖哩盛起來放進冰箱，以便能夠放久一點，但如今要搬家了，也必須把東尼生前煮的咖哩吃掉，「我知道有些人可能會說我瘋了，咖哩放了2年多還拿來吃」。她隨後把咖哩放進鍋中加熱來吃，還說咖哩依舊很好吃。她也在影片文字敘述寫上，「我永遠會想念東尼做的菜」。

這段1分18秒的影片觀看次數已突破1920萬次，留言數衝破1.6萬則。許多網友看完影片之後也忍不住流淚，「開玩笑，你才沒有瘋好嗎？她可能很高興為你做這最後一道菜」、「最悲傷的是，吃完了就沒有了，然後會慢慢忘記他做的飯菜是什麼味道」。

另外還有網友分享身邊的人的類似經歷，「婆婆得了重病沒有告訴家人，特地煮了一大堆食物冷藏在冰箱，在婆婆去世之後，公公吃著婆婆留下的食物整整一年」。