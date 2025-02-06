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路透：川普政府擬促WHO改讓美國人出任秘書長

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普上任後簽署的首批行政命令中，包括正式啟動美國退出WHO的程序。（圖／路透）

文／中央社

據2名知情人士及路透社檢視的一份提案文件顯示，川普政府正研議推動世界衛生組織（WHO）改革，包括WHO秘書長須由美國人出任，以確保美國不退出WHO。

路透社報導，這份文件早在美國總統川普1月20日就職前就已交給川普幕僚，內容建議美國迅速宣布退出WHO，並以「根本性的新策略」和WHO交涉，其中也包括在現任秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2027年任期屆滿後，推動由美國官員接任。

川普上任後簽署的首批行政命令中，就包括正式啟動美國退出WHO的程序，WHO將於明年1月前失去最大資助國。川普在行政命令中指控WHO在COVID-19疫情應對不利，並受到其他成員國的不當影響，但WHO一概否認相關說法。

2名知情人士表示，目前還不清楚川普政府是否會採納文件中的其他建議。

白宮發言人德賽（Kush Desai）透過聲明向路透社表示，川普政府「將持續檢視目前程序與衛生機構，以推動必要的改革」，但未針對與WHO有關的討論發表評論。

這份提案是一名外部政策專家因應川普交接團隊要求所編寫，並認為WHO「是最混亂且最沒效率的聯合國機構」，還說WHO過去20年來未能落實改革，導致管理與科學專業走下坡。

這份文件坦言，美國退出WHO將損及自身利益，但強調若不進行改革，留在WHO內部同樣不利於美國。

WHO轉型總監布勞斯特倫（Soren Brostrom）接受路透社訪問時否認相關批評，並稱WHO在譚德塞率領之下，已從最根本推動改革，例如透過改革資金模式減少依賴特定捐助國，賦予各國辦事處更多自主權，並提高資金使用的透明度。

這份提案文件還建議美國今年應任命一名特使，在明年正式退出之前，負責監督美方與WHO就可能的改革方案進行談判，並直接向川普及白宮報告。

目前，WHO相關事務主要由美國國務院和美國衛生及公共服務部（HHS）負責協調，而這名特使將爭取讓美國官員出任WHO史上首位美籍秘書長。

這份提案提到：「WHO高層少了美國主導，是導致美國資金被浪費以及WHO效率下降的重要因素。」

布勞斯特倫則指出，任何成員國都可以提名秘書長並推舉本國候選人，WHO執行委員會將選出候選名單，再由至少2/3的會員國投票決定。

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