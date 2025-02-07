具俊曄酸汪小菲：世上真有這麼壞的人　駁斥為大S投保2億

▲韓星具俊曄和大S（徐熙媛）結婚不到3年，女方就因流感併發肺炎猝逝，他為此悲痛欲絕。（圖／翻攝自大S IG）

記者葉國吏／綜合報導

韓星具俊曄昨晚（6日）在Instagram上首次公開表達失去愛妻大S的心情，他在貼文中提到「不要讓任何惡人接觸到孩子們」，但這段話在發文曝光後約一小時就被刪除。不過聲明中仍提到保險等消息，表示「帶給我們傷害。」

具俊曄6日晚間首度對外發聲，以中、韓雙語寫下這幾天的心情，「目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦」，聲明中痛批汪小菲，「有位裝很淒涼的淋雨亂跑，有些人故意損害我們家族的形象亂發關於保險和金錢的假新聞，這導致我們的傷口」，透過文字他懇求對方「求求什麼都不要做，讓我們的熙媛平安安息吧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲在大S被傳出死訊後，汪小菲換成全黑大頭貼。（圖／翻攝自微博）

不過原本聲明中提到「不要讓任何惡人接觸到孩子們」，一小時候這段就刪除，對此具俊曄在限時動態上澄清：「之前的中文帖子可能會引起誤會，所以重新上傳。」具俊曄想表達的原意是：「關於孩子們應得的財產，希望在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好！」

以下聲明全文：

首先為了哀悼熙媛的大家 表達我真心的謝意

目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻 沒力氣說什麼 也不想說

可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中 有些人像惡魔般批評我們一家人 也損害我的愛

有位裝很淒涼的淋雨亂跑 有些人故意損害我們家族的形象 亂發關於保險和金錢的假新聞 這導致我們的傷口

這時候 我不得不在想，，這世界上真的有這麼壞的人

.

求求什麼都不要做 只讓我們的熙媛平安安息吧

懇切的拜託

還有 我要講熙媛留下來的寶貴的遺產

所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽

我跟熙媛在一起的時間 沒辦法以世界上任何東西來代替 珍貴又價值的禮物

我要保護熙媛最愛的那全部 這就是我最後該做的事情

再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位

熙媛永遠的愛 俊俊 敬上