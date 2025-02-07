汪小菲一知大S死訊「就飛到台灣」　她揪1關鍵：人家知道你吃這套

▲汪小菲飛來台灣後，被拍到淋雨畫面。（圖／娛樂中心攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大S（徐熙媛）2日離世，享年48歲，結果沒想到前夫汪小菲得知消息後，便立刻飛到台灣，不僅被拍到淋雨的畫面，還要媒體「多說她一些好話」。對此，財經網美胡采蘋則表示，當汪小菲第一時間著急飛來台灣，就會有人相信汪小菲還愛著大S，但「演戲的是瘋子，看戲的是傻子，人家就知道你會吃這一套」。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，很多台灣人都跟大S一樣單純，可是外面的世界，就是有很多常人想像不到的東西，倘若沒有親眼看到，「你真的不會相信世上有壞人」。

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胡采蘋說，「像張蘭這樣文革中長大的孩子，8歲到18歲都在鬥爭的世界中長大」，看多這樣的事情，能長成怎麼樣的大人？「就這樣都還能爬起來，你根本不知道自己遇上了什麼樣的狠人」。

胡采蘋接著說，大S猝逝消息傳出後，汪小菲第一時間不是去日本、不是去見最後一面，而是急著飛來台灣，然後淋雨給記者拍，「然後就會有人相信他還愛著她」。她認為，「演戲的是瘋子，看戲的是傻子，人家就知道你會吃這一套，當初他也很清楚知道她也是個傻的」，世界上就是有這麼壞的人，「他們已經吃掉了很多人，只是說給你聽，你也不信」。

胡采蘋最後也在留言處表示，雖然中國真的有很多好人，「但是做好人就是會被人欺負被人踩。大家看到大S也要知道清醒了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「張蘭一家在微博都被罵上熱搜前幾名了，還相信他們的台灣人簡直無可救藥」、「對耶，他怎麼不去東京？他明明來得及去見她最後一面，卻選擇來台灣演戲」、「當初看到新聞說他第一時間是來台灣就知道又來演深情，演好演滿」、「台灣真的很多人無法理解，只能說沒經驗過很難相信」。