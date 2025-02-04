7-11「藍莓起司霜淇淋」限3天買1送1　草莓粉嫩零食周邊齊發

▲7-11推出全新口味「藍莓起司霜淇淋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-11推出全新口味雪淋霜「藍莓起司霜淇淋」2月5日起開賣，以奧地利藍莓與丹麥巧達起司，打造層次風味，同步「酷聖霜」霜淇淋門市也有「草莓卡士達」熱賣中，2月7日至9日憑icash Pay購買雪淋霜、「酷聖霜」霜淇淋，全口味「買1送1」。另外也跟「線條小狗」聯名，推出零食、周邊，同時有超過50款草莓季粉嫩商品齊發。

▲7-11春天新口味「藍莓起司霜淇淋」，2月7日至2月9日憑icash Pay「買1送1」。（圖／業者提供）

●藍莓起司霜淇淋

7-11「雪淋霜」霜淇淋推出春天新口味「藍莓起司霜淇淋」，2月5日至3月4日開賣，以奧地利藍莓與丹麥巧達起司，打造層次感風味，入口有清爽藍莓果香、尾韻淡淡起司鹹香。

同時「酷聖霜」霜淇淋門市也有「草莓卡士達」霜淇淋熱賣中，原料添加有日本「草莓之王」之稱的「甘王草莓」，濃郁的草莓香氣與卡士達香滑質地交融。

活動期間內每周五、六、日憑指定支付工具，可享「第二件半價」，另有限時3天新品嚐鮮優惠，2月7日至2月9日期間，憑icash Pay購買「雪淋霜」或「酷聖霜」霜淇淋，享全口味「買1送1」。

▲7-11草莓季集結50款粉嫩商品。（圖／業者提供）



●草莓季50款商品

看準草莓季商機，7-ELEVEN以「莓‧那麼簡單」為主題，整合包含零食、糖果、常溫飲料、啤酒、IP聯名周邊、烘焙、甜點、冰品多種類別，推出超過50款粉嫩系商品，在草莓季專案架販售，2月5日起至3月4日期間，指定商品「任選2件8折、3件77折」，粉嫩包裝讓草莓控忍不住想全包。

●聯名零食、周邊

7-ELEVEN鎖定年輕潮流喜愛IP肖像，去年獨家推出韓國超夯文創IP「Dinotaeng短尾袋鼠」雙周邊贈品零食分享組，引發搶購熱潮，今年再度獨家推出全新「樂事洋芋片線條小狗聯名草莓季組」，一次擁有超萌造型陶瓷碟、手掌隨機杯。

另外因應西洋情人節，7-ELEVEN全台門市也開放限量預購多款「三麗鷗」、「貓福珊迪」12吋坐姿娃娃」、草莓教主「熊抱哥」周邊，還有限量「吉伊卡哇」流沙杯墊、皮革吊飾，百元親民價就能帶走，送禮自用都適合。

▲▼7-11因應情人節，推出三麗鷗、貓福珊迪、吉伊卡哇周邊。（圖／業者提供）

●全家X哆啦A夢「紅豆牛奶霜淇淋」

全家近來攜手家喻戶曉的超人氣明星「哆啦A夢」，推出Fami!ce霜淇淋、現做飲品杯款、寵物商品活動與限定周邊等，預計再帶動話題討論度。

▲全家以哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，2月5日起推出「紅豆牛奶霜淇淋」。（圖／全家提供）

其中「紅豆牛奶霜淇淋」選用台灣產紅豆泥入料，甜度恰到好處，搭配濃郁牛奶，入口即化的綿密口感，尤其適合重乳愛好者。綜合口味則搭配定番「莊園牛奶」口味，在濃郁紅豆香氣的基礎上，注入層次豐富的奶香。

霜淇淋原價49元，2月5日至2月7日，會員APP隨買跨店取加碼推出「5支188元」優惠。搭配限定紙套與紙杯，可愛外型與濃郁口味，帶來視覺與味覺的享受。

▲2月22日「貓之日」，全家結合寵物與IP經濟，攜手「哆啦A夢」推寵物主題活動。（圖／全家提供）

適逢每年2月22日為日本「貓之日」，全家結合寵物與IP經濟，2月5日起攜手「哆啦A夢」推出寵物主題活動。包含2月5日至3月4日，超過百項指定寵物商品任選「2件79折」、「4件75折」優惠。

同時有「滿額加價購」可加購哆啦A夢周邊，其中「哆啦A夢寵物頭套」，2月5日起購買店內25元以上指定商品任2件（Let’s Café/零食/罐(盒)裝飲料/寵物/烘焙商品），加199元即可換購。「哆啦A夢搖搖吸管杯」同樣條件可加價699元換購。