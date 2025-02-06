李文忠「好想妳」傳訊騷擾女同事　老婆大怒：對不起天下女生

▲李文忠突然辭去國防安全研究院執行長一職，又爆出他傳騷擾訊息給女同事。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國防安全研究院執行長李文忠近日突然以健康因素請辭，但仍有不少耳語指稱，他與女同事過從甚密；6日有媒體曝光他傳給女同事的騷擾訊息，直接說出「好想妳」等曖昧用語。對此，李文忠的老婆陳德愉晚間發文，「非常生氣，已經家法處置」，她也說自己的家教不嚴，浪費社會資源，對不起天下女生。

李文忠近日突然以健康因素請辭獲准，目前職務由首席副執行長丶備役中將劉峯瑜代理；而國防院暫不就人事議題做評論。

在消息傳出後，有媒體指稱，近日有國防院內人士以具名方式向層峰檢舉李文忠，而其內容攸關李文忠在院內與同仁相處，有不睦的狀況；也有媒體指出，他是急於改革，在會議上經常痛斥下屬，且幾近霸凌程度，甚至「女同仁過從甚密」。

面對這樣的耳語，李文忠的老婆6日發文力挺，強調李文忠連衣服的前後都分不清需要老婆來分辨的男人，很難成為一個渣男，而是會成為家中的大型障礙物。

但是，隨後有媒體曝光「對話紀錄」，李文忠多次傳訊息騷擾女同事，邀約遊玩爬山，還說人生苦短，人世有限，尋覓不容易遇到對的人，遇到了，又不一定有機會嘗試確定；他也傳了一首歌曲，歌詞寫道「好想你、好想你、好想你、好想你。」

對此，李文忠老婆晚間再次發文表示，「好想你」是一首黃明志的歌，她也代傳群組多次。但是，今天看到李文忠的「練肖話」，非常生氣，已經家法處置，未來必定繼續懲戒。

李文忠老婆表示，她家教不嚴，浪費社會資源，對不起天下的女生，「我以後一定會加強飭戒，以最嚴格的道德標準鍛鍊敲打李文忠！」