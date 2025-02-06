李文忠手機沒密碼、衣服前後不分　老婆：很難成渣男！是大型障礙

▲國防安全研究院執行長李文忠近日以健康因素請辭。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國防安全研究院執行長李文忠近日以健康因素請辭，不過仍有不少「與女同仁過從甚密」的耳語。對此，他的老婆陳德愉6日再發文指出，李文忠兩支手機完全沒有密碼，「連衣服的前後都分不清需要老婆來分辨的男人，很難成為一個渣男，而是會成為家中的大型障礙物」。

李文忠近日突然以健康因素請辭獲准，目前職務由首席副執行長丶備役中將劉峯瑜代理；而國防院暫不就人事議題做評論。

在消息傳出後，有媒體指稱，近日有國防院內人士以具名方式向層峰檢舉李文忠，而其內容攸關李文忠在院內與同仁相處，有不睦的狀況；也有媒體指出，他是急於改革，在會議上經常痛斥下屬，且幾近霸凌程度，甚至「女同仁過從甚密」。

對此，李文忠的老婆陳德愉5日晚間先是透過社群媒體表示，很感謝各位好友的關心，自李文忠至國防院以來，戮力從公廢寢不忘食，每夜香菸伴公文至凌晨。2024年底一場感冒至今年農曆年還不癒，前幾天至醫院做健檢，結果交出不及格的報告。

但即便陳德愉證實了健康因素，但仍有不少「與女同仁過從甚密」的耳語。陳德愉6日再次發文表示，那些以「與女同仁過從甚密」來攻擊李文忠的人，是不了解李文忠的為人，跟他不熟，不知道李文忠心中只有國防和政治，「然後這些攻擊者又看不起我啊！」不過，此篇貼文上午已經刪除。

6日下午陳德愉再發文表示，連衣服的前後都分不清需要老婆來分辨的男人，很難成為一個渣男，而是會成為家中的大型障礙物。

陳德愉說，李文忠可是創下無數次穿走別人的衣服鞋子的紀錄，連自己的衣服都會認錯的人。她說，李文忠的手機背面寫著自己的名字，不然會拿錯手機，兩支手機完全沒有密碼，這樣才可以找她、找兒子、找秘書輸入中文，因為沒有學過注音，筆劃又太不整齊，常常打不出來。她說，光是李文忠求助的「中文輸入員」一隻手還數不完，是要怎樣有密友。