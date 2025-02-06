吳乃仁奢華宴北檢調查出爐！6萬餐費業者買單　徐名駒違失最嚴重

▲檢察官徐名駒(右2)找4名北檢同事一起接受業者招待，因違反倫理規範遭移送評鑑。（資料照／侯漢廷提供）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署檢察官徐名駒等5人與台糖賤賣土地案被告吳乃仁餐敘，遭立委黃國昌爆料質疑後，北檢調查發現，徐名駒是接受人力仲介公司陳啟莊邀約，與吳乃仁在高價餐廳餐敘，由陳買單餐費5萬8696元，超出一般正常社交費用，徐違失情節無從卸責，至於4名受邀檢察官事先不知吳乃仁與會，言行仍失謹慎，一併移送評鑑。

北檢調查指出，徐名駒與陳啟莊是舊識，陳啟莊2024年12月2日前就邀約徐名駒餐敘，陳並表示將作東，雙方約定12月26日晚間餐敘，陳另外邀約吳乃仁一起餐敘，徐名駒則以「同事聚餐」名義，找了李姓、涂姓、陳姓等3檢一起吃飯。

本來這場聚會地點選在台北市松江路上的「My 灶」台式餐廳，因為陳啟莊聽說有朋友在中山北路巷弄內的無菜單料理米其林餐廳「Ad Astra」訂位須取消，取消違約金高達5萬元，陳啟莊因此更改聚餐地點，且為配合「Ad Astra」包廂人數，徐名駒再找了林姓檢察官加入，陳啟莊則邀請吳乃仁再帶1人，湊成8人入席。

▲吳乃仁(右起)與女性友人餐後先行離開。（圖／侯漢廷提供）

北檢約詢徐名駒等與會檢察官、陳啟莊，並參酌他們提供的手機LINE紀錄、餐廳訂位紀錄、信用卡簽單、現場監視錄影檔案等資料，雖然吳乃仁經2次通知都未接受約談，但已釐清2024年26日聚餐當天情況，陳啟莊首先抵達「Ad Astra」，等5名檢察官陸續到場後，陳啟莊接聽電話外出，6點43分，陳啟莊帶著吳乃仁與女性助理進入包廂。

北檢調查，席間服務人員進出頻繁，屬於與公務無涉的私人聯誼，晚間9點39分左右，吳乃仁和女助理先離開，徐名駒、陳啟莊等人則在9點40分左右離開，當天飲宴費用，含8人套餐(每人6000元)及酒水、服務費共5萬8696 元，由陳啟莊以信用卡埋單。

調查指出，這場餐敘的民間人士吳乃仁、陳啟莊當時在北檢沒有涉及刑事偵查、公訴或執行案件，且徐名駒等5名檢察官亦未曾經辦吳乃仁、陳啟莊所涉刑事案件，彼此之間沒有職務上利害關係，且當日餐敘時的言談內容亦未涉及個案請託或關說等不當情事，然吳乃仁所涉台糖公司售地背信案件被判有罪確定，法院還判決吳乃仁要賠償台糖公司1.1796億元，吳乃仁已經是形象具爭議之政治人物。

北檢認為，徐名駒身為檢察官，應極力避免為與司法或檢察公正、廉潔形象不相容之社交活動及財物往來，根據相關佐證，徐名駒應該知道聚餐客人包括吳乃仁，卻任由友人陳啟莊安排高價餐廳聚會，形成檢察官與吳乃仁進行奢華飲宴並接受招待的外觀，已損及檢察官公正、廉潔之形象，足以影響司法尊嚴，雖本案報導後，徐名駒將餐費匯還給陳啟莊，但已無從卸責。

至於受邀到場的李姓、陳姓、涂姓、林姓4名檢察官，雖然不知道吳乃仁也有受邀，但事先沒搞清楚與會人員，在席間見到吳乃仁後，又沒採取適當拒卻或離開之舉措，不去了解餐費是何人支付，而接受他人招待，致同遭外界質疑，有損職位尊嚴或職務信任，言行有失謹慎，但希望檢評會能審酌，這4名檢察官是基於同事情誼及信任而才受邀吃飯，情節較徐員為輕等情形，依法評鑑。