10大內閣成員好感度！春節輸運成功獲肯定　交通部長陳世凱拿下第一名　　

▲交通部長陳世凱視察台鐵七堵調車場春節疏運整備情況。（圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

《網路溫度計DailyView》6日公布的內閣1月份網路聲量十大內閣成員口碑榜，行政院長卓榮泰排名第一，學者分析認為，主要是因為藍白聯手在立法院刪除預算與連帶的倒閣議題，讓卓榮泰成為重要政治新聞的核心。值得一提的是交通部長陳世凱，在聲量排名上雖然是第十名，但網友對他的表現相當青睞，在此次的好感度排名拿下第一名。

《網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點今年1月份十大內閣成員的聲量與好感度，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年1月31日。

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調查結果顯示，許多聲量高點與預算刪減或大罷免風潮有關。在十大內閣成員的聲量排名部分，第一名為行政院長卓榮泰，第二名為行政院政務委員陳時中，第三名為陸委會副主委梁文傑，第四名至第十名依序為法務部長鄭銘謙、內政部長劉世芳、文化部長李遠、經濟部長郭智輝、行政院發言人李慧芝、外交部長林佳龍、交通部長陳世凱。

在十大閣員的好感度部分，則與聲量排行出現不同的情況，交通部長陳世凱以0.30成績拿下第一名，行政院長卓榮泰排名第九，最後一名為行政院行政院發言人李慧芝。

▲《網路溫度計DailyView》公布內閣1月份網路聲量十大內閣成員口碑榜。（圖／翻攝網路溫度計）

陳世凱曾任3屆台中市議員，後來前進中央，先後擔任總統賴清德的競選總部發言人、行政院發言人以及交通部長。陳世凱上任之初遭質疑非交通專業，但陳世凱表示，正因自己不是交通專業，所以在擔任部長後，更傾向相信專業、尊重專業，「交通部底下擁有6萬多名同仁，他們絕對是精英，自己的角色就是負責溝通協調並下決策」，而陳世凱當時也強調，自己的責任就是「務實地設定目標，穩健地向前邁進」。

從網路整體觀察可以發現，被一度網友形容為拆彈專家的陳世凱，在榮耀號郵輪故障造成台灣旅客滯留沖繩，立刻召集相關單位緊急處理，讓國人在48小時內順利返台、采盟「黃巾之亂」、台中郵政博物館開幕，以及春節疏運成功的讓大眾運輸發揮功用國道提升3成運量，包括帶頭搭客運宣導國道客運等事件，陳世凱的表現都獲得不少留言「讚」、「加油」等支持。

另外，根據《網路溫度計DailyView》調查結果也顯示，陳世凱聲量高點出現於1月14日與立委楊瓊瓔考察台中交通建設，推動捷運紅線、水湳轉運站匝道設計及客運規劃的執行進度。其中，交通部專案補助水湳轉運站，整體交通建設受到不少網友肯定。

對於陳世凱好感度居冠，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，陳世凱未被捲入大罷免議題，沒有因預算被砍賣慘或是失言，加上施政跟民眾生活較有關，沒有重大交通事故、春節出遊不似往年塞車，拉抬他的好感度。