「給大S體面」！張蘭乾兒子再稱汪小菲主動包機　陸網怒：無底線

記者廖翊慈／綜合報導

女星大S（徐熙媛）3日驚傳因流感併發肺炎離世，享年48歲。大S的骨灰5日搭VistaJet私人包機抵達松山機場，具俊曄全程相伴。大S前婆婆張蘭的乾兒子「夏小健」5日拍影片指出，是汪小菲主動出錢包機，想讓大S體面回家。該說法遭小S駁斥，並直呼「人在做天在看。」

夏小健5日在抖音上表示，「汪小菲包機接大S骨灰回臺灣了，是汪小菲主動聯繫解決的，他是不允許大S的骨灰像行李一樣，他一定讓大S體體面面歸來。」張蘭還按讚了該則影片。

▲夏小健稱，是汪小菲主動包機。（圖／翻攝自微博，上同）

有網友在留言區質疑夏小健，「消息確定準確嗎？」夏小健則回覆該留言，「已經確認。」留言區內還有不少人直批，現任丈夫具俊曄毫無能力，「終究還是要靠前夫。」

▲張蘭按讚該則影片，夏小健二度表示，是汪小菲包機。（圖／翻攝自微博）

小S稍早反擊該謠言，「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言，還要繼續出現嗎？」

▲小S表示，大S骨灰包機回台一事，全由徐家人操辦，非汪小菲。（圖／翻攝自小S IG）

微博網友對於小S的澄清，直指「夏小健噁心」，多人向官方喊話，將張蘭、夏小健的抖音帳號封鎖。夏小健6日二度表示，是汪小菲包機的，「沒底氣的事，我敢說嗎？」帳號又遭網友們檢舉。

網友們紛紛表示，「汪小菲包過雞、沒包機」、「張蘭一家戲得多」、「張蘭這個無底線蹭流量的老巫婆，能不能封鎖了」、「這男的演夠了沒」、「大s和他們的誹謗案件拜託要繼續下去，徐家放過他們，他們不會放過你們，請為大S洗清冤屈」、「能把張蘭汪小菲一家封鎖嗎，看不下去了」、「一輩子拉黑汪氏母子包括他們的任何產品，太下作了」、「希望徐家告汪小菲告到底！不能放過他們母子，太噁心了」、「張蘭公司旗下人一直說是汪包機，這麼缺德離譜，真的不怕被罵啊？人才」 、「張蘭自己那樣能教出什麼好東西」、「人都不在了，還讓乾兒子出來炒流量、吃人血饅頭，無敵了不要臉」。