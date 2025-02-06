　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「給大S體面」！張蘭乾兒子再稱汪小菲主動包機　陸網怒：無底線

記者廖翊慈／綜合報導

女星大S（徐熙媛）3日驚傳因流感併發肺炎離世，享年48歲。大S的骨灰5日搭VistaJet私人包機抵達松山機場，具俊曄全程相伴。大S前婆婆張蘭的乾兒子「夏小健」5日拍影片指出，是汪小菲主動出錢包機，想讓大S體面回家。該說法遭小S駁斥，並直呼「人在做天在看。」

夏小健5日在抖音上表示，「汪小菲包機接大S骨灰回臺灣了，是汪小菲主動聯繫解決的，他是不允許大S的骨灰像行李一樣，他一定讓大S體體面面歸來。」張蘭還按讚了該則影片。

▲▼張蘭乾兒子稱汪小菲主動包機。（圖／翻攝自微博）

▲▼張蘭乾兒子稱汪小菲主動包機。（圖／翻攝自微博）

▲▼張蘭乾兒子稱汪小菲主動包機。（圖／翻攝自微博）

▲夏小健稱，是汪小菲主動包機。（圖／翻攝自微博，上同）

有網友在留言區質疑夏小健，「消息確定準確嗎？」夏小健則回覆該留言，「已經確認。」留言區內還有不少人直批，現任丈夫具俊曄毫無能力，「終究還是要靠前夫。」

▲▼張蘭乾兒子稱汪小菲主動包機。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭按讚該則影片，夏小健二度表示，是汪小菲包機。（圖／翻攝自微博）

小S稍早反擊該謠言，「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言，還要繼續出現嗎？」

▲大S、小S姊妹情深厚。（圖／翻攝自小S IG）

▲小S表示，大S骨灰包機回台一事，全由徐家人操辦，非汪小菲。（圖／翻攝自小S IG）

微博網友對於小S的澄清，直指「夏小健噁心」，多人向官方喊話，將張蘭、夏小健的抖音帳號封鎖。夏小健6日二度表示，是汪小菲包機的，「沒底氣的事，我敢說嗎？」帳號又遭網友們檢舉。

網友們紛紛表示，「汪小菲包過雞、沒包機」、「張蘭一家戲得多」、「張蘭這個無底線蹭流量的老巫婆，能不能封鎖了」、「這男的演夠了沒」、「大s和他們的誹謗案件拜託要繼續下去，徐家放過他們，他們不會放過你們，請為大S洗清冤屈」、「能把張蘭汪小菲一家封鎖嗎，看不下去了」、「一輩子拉黑汪氏母子包括他們的任何產品，太下作了」、「希望徐家告汪小菲告到底！不能放過他們母子，太噁心了」、「張蘭公司旗下人一直說是汪包機，這麼缺德離譜，真的不怕被罵啊？人才」 、「張蘭自己那樣能教出什麼好東西」、「人都不在了，還讓乾兒子出來炒流量、吃人血饅頭，無敵了不要臉」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄水溝驚見「屍塊殘肢」　女疑遭分屍
北部醫院ICU爆滿！　醫吐慘況「問8家都沒床」
快訊／2人從6樓墜落！　台中18歲工人死亡
詐騙園區辦盛大春晚！　辣妹跳「APT」嗨翻
台北貴族幼兒園爆虐童！　老師失控影像曝光
35歲主管被炸到「臟器外露」　家屬悲認殘破身軀
大S重逢具俊曄第一句：是我，熙媛⋯　韓網重播《劉QUIZ》淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸影史票房冠軍換人！　哪吒2僅花九天超越長津湖

「給大S體面」！張蘭乾兒子再稱汪小菲主動包機　陸網怒：無底線

字節跳動傳放慢出售TikTok談判　等中國政府放行

大S離世效應　港人接種流感疫苗增多

全球前1％AI科學家！　許主洪加盟阿里巴巴

春節「金價」每克漲162元！　陸專家：仍處牛市將會繼續衝高

外資持續離開大陸　1月流出股票逾780億

河北超級大墓堪比慈禧地宮　一器物顯「王者風範」推測是安祿山墓

青海台辦主任換人　劉昶出身外交系統

把甩炮誤認成牛奶糖！她放嘴裡一咬「瞬間口內爆炸」

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

大陸影史票房冠軍換人！　哪吒2僅花九天超越長津湖

「給大S體面」！張蘭乾兒子再稱汪小菲主動包機　陸網怒：無底線

字節跳動傳放慢出售TikTok談判　等中國政府放行

大S離世效應　港人接種流感疫苗增多

全球前1％AI科學家！　許主洪加盟阿里巴巴

春節「金價」每克漲162元！　陸專家：仍處牛市將會繼續衝高

外資持續離開大陸　1月流出股票逾780億

河北超級大墓堪比慈禧地宮　一器物顯「王者風範」推測是安祿山墓

青海台辦主任換人　劉昶出身外交系統

把甩炮誤認成牛奶糖！她放嘴裡一咬「瞬間口內爆炸」

15年前合作電影成好友！大S猝逝…劉若英「穿全身黑」低調露面了

快訊／高雄水溝驚見「屍塊殘肢」　女失蹤5天…尋獲疑遭分屍

政府訂「檳榔專法」　民團提3大主張：原住民不應豁免

屏東9旬翁散步迷路　還記得姓名、電話…警確認送返家

嘉藥藥學生赴日實習　深化國際專業交流

小客車台64縮減道直衝！遭聯結車「夾住嚕壁」畫面曝光　駕駛獲救

去年超過41萬人來台　觀光署號召29觀光業前進菲律賓旅展搶客

交易來巴特勒又輸！　咖哩大神柯瑞砍32分勇士仍吞敗

積極發展AI應用及評測規範　卓榮泰：提供國人更便捷安全服務

高雄男改車參比竟漏油起火！拒付改裝廠尾款挨告　判決出爐

加千元免排隊 #優先看診 ！ #高雄 診所院長稱「提供管道」衛生局要查 #流感 #疫苗

大陸熱門新聞

把甩炮誤認成牛奶糖！她一咬「口內爆炸」

「張蘭乾兒子」2度稱汪小菲主動包機　陸網怒

女子「刮中百萬元」…疑被彩券行老闆娘搶走

賴總統再提「四大堅持」　國台辦批「兩岸和平破壞者」

辜嚴倬雲辭世　海協會已向家屬致唁電

AI大模型成功自我複製無需人類干預 復旦研究示警！

河北超級大墓堪比慈禧地宮 一器物顯「王者風範」推測是安祿山墓

差1秒就免費！陸男高速公路遭「收費杆」狠打臉

美國郵政：即起停收中國大陸、香港包裹

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

日本擠下泰國…成中國人「春節旅遊首選」

男子心臟驟停被救醒：要趕去上班　陸網悲嘆「深有體會」

「中國製造2025」收官年（中）　「新三樣」竄起居全球領先地位

大陸反壟斷燒向蘋果！　傳考慮對App Store收費進行調查

更多熱門

相關新聞

詹惟中突現身大S家豪宅樓下

詹惟中突現身大S家豪宅樓下

女星大S（徐熙媛）因染上流感併發肺炎病逝日本，享年48歲。大S的骨灰昨天與家人搭VistaJet私人包機抵達松山機場，事後小S證實已回到家中，並非外傳的在龍巖會館設置靈堂，也不會替姊姊舉辦告別式。

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」

大S猝逝「家人要他別去日本」　網：在台也恐中鏢

大S猝逝「家人要他別去日本」　網：在台也恐中鏢

小S親回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」

小S親回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」

13天才和大S碰面「Melody心碎了」！

13天才和大S碰面「Melody心碎了」！

關鍵字：

大S夏小健汪小菲張蘭小S

讀者迴響

熱門新聞

瘋傳大S骨灰包機返台是汪小菲付錢　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

大S不辦告別式！

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

詹惟中突現身大S家豪宅樓下

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

小S親回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」

汪小菲來了！　急奔大S家

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面