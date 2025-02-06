全球前1％AI科學家！　許主洪加盟阿里巴巴

▲AI科學家許主洪。（圖／翻攝自新加坡管理大學官網）

記者陳冠宇／綜合報導

阿里巴巴正在組建頂級人工智慧（AI）團隊，被史丹佛大學（Stanford University）評選為「全球前1％的AI科學家」許主洪（Steven Hoi）則正式加入阿里巴巴，出任該集團副總裁，負責AI To C等業務。

《界面新聞》引述知情人士報導，全球頂尖人工智慧科學家許主洪正式加入阿里巴巴，出任阿里集團副總裁，負責AI To C業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案。

知情人士透露，許主洪將專注於AI To C業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案，大大提升阿里巴巴AI應用C端產品在模型結合應用的端對端閉環能力上的躍遷。

報導還指出，同時，阿里AI To C業務正在組建頂級AI算法研究和工程團隊，吸引大量業內優秀人才加盟。

另據IT之家指出，許主洪是新加坡管理大學（SMU）信息系統學院的終身教職，是國際知名的人工智慧專家。在任職SMU之前，他曾在新加坡南洋理工大學（NTU）計算機工程學院任終身教職數年。

在2002年清華大學畢業後，許主洪分別在2004年和2006年獲得香港中文大學計算機科學與工程系的碩士學位和博士學位。

許主洪研究方向包括機器學習的基礎研究和人工智慧多個領域的應用研究，研究的應用領域包括多媒體資訊檢索、電腦視覺、大數據分析、社交媒體、智慧網路安全、計算金融和智慧城市等。許主洪發表超過200篇會議和期刊論文，被引用次數超過8000次。

許主洪的研究項目和工作得到許多國際IT龍頭的資助或支持，包括微軟、華為、阿里巴巴、輝達等。許主洪現任國際頂級期刊IEEE TPAMI的編委以及國際著名人工智慧期刊Neurocomputing的主編，並於2018年12月當選為IEEE Fellow。