台中男跑進綠川洗澡凍僵走不了　員警脫鞋捲褲管跳河救人

記者許權毅／台中報導

台中市一名70歲賴男居無定所，近日不顧低溫，在中區綠川裡盥洗，結果疑似凍僵上不了岸，2名員警獲報到場，顧不了河水冰冷，直接跳下去救人，救護人員到場後，確定賴男並沒有明顯外傷，僅輕微失溫、意識模糊，趕緊將人送醫，無生命危險。

▲台中一名賴男大年初三一早跳進綠川盥洗，結果凍僵走不了，員警救人。（圖／記者許權毅翻攝）



第一警分局繼中所說，1月31日、大年初三凌晨5點多，接獲民眾通報，有一名年長男子站在綠川中央，無法清楚對談，且因體力不支無法自行脫困，員警陳勝煒與李冠霆考量情況危急，立即跨越護欄，將鞋襪脫掉、捲起褲管，下水將人拉上岸，並確認他是70歲賴男。

▲賴男有出現輕微失溫情況，所幸無生命危險。（圖／記者許權毅翻攝）



經了解，賴男疑似長期居住在綠川附近，平時就會到水裡盥洗，結果當天最低溫僅13度，疑似河水太冷，賴男因而凍僵，一時無法脫困上岸。幸經119救護人員到場後，確認賴男無明顯外傷，但出現輕微失溫症狀，意識模糊，隨後由救護車送往醫院進一步治療，無生命危險。

第一分局長尤啓南表示，寒流來襲，警方不僅負責治安維護，也積極協助弱勢族群，避免發生意外。他呼籲市民朋友多留意身邊長者或行動不便者，若發現需要幫助的人，請立即通報警方或社會福利單位，共同守護社會安全網。