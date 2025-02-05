22歲阿兵哥撞死騎士！左轉「綠燈等到紅燈」出事　賠150萬獲緩刑

▲台中一名22歲阿兵哥去年駕車撞死男騎士，地院判5月徒刑，緩刑2年。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名22歲洪男為役男，去年駕車行經太平區時，於一處路口中間等待左轉，結果號誌剛轉為紅燈後，洪男才得以通過，不料對向一名張男騎車直行，與洪男發生碰撞，張男傷重10天後死亡。台中地院審酌，洪男與張男家屬完成150萬和解，依過失致死罪判處5月徒刑，緩刑2年。

去年4月10日20時許，洪男駕車沿著太平區中山路二段往環太東路前進，行經中山路二段541巷交岔路口時，欲左轉進入該巷弄，車輛停於路口中央等候，直到該路口號誌轉換為紅燈時，洪男才加速通過，未注意對向則有一名張男騎車直行，導致洪男右前車頭與張男機車發生碰撞，張男重傷倒地，被緊急送醫搶救。

張男經搶救10天後，仍因胸壁鈍傷併肺挫傷、肋骨骨折，導致缺氧性腦病變傷重死亡；洪男被依過失致死罪起訴。

台中地院審酌，洪男駕車行至設有行車管制號誌交岔路口，號誌綠燈進入路口待轉，遇有前行或轉彎之車道交通擁塞時，應在路口停止線前暫停，不得逕行駛入交岔路口內，致號誌轉換紅燈時，仍未能通過，進而發生車禍。

洪男坦承犯行、態度良好，已與被害家屬達成150萬和解，且張男亦有未注意路口車輛動態之過失情節。洪男稱，才剛大學畢業，正在服兵役，每月收入僅6千元，需要扶養父親等，地院依過失致死罪判處5月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。