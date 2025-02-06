肺腺癌最多！研究：不抽菸罹肺癌病例「超越吸菸者」　專家揭原因

▲ 不曾吸菸卻罹患肺癌的患者逐漸增加。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

最新全球研究指出，從未吸菸的肺癌患者數量已超越有吸菸史的患者，而目前最大宗的肺癌類型為腺癌（adenocarcinoma），這種肺癌在器官內壁形成，常見於非吸菸者中，已超越其他由香菸中的焦油等致癌化學物質引發的鱗狀細胞癌與小細胞癌。

《每日郵報》報導，主導這項研究的中國及法國專家認為，空污加劇可能是背後主因。他們估計，全球每年60萬起肺腺癌確診病例中，約有1/3與空污有關。即便僅暴露在少量交通與燃燒化石燃料的污染中，腺癌風險也可能增加50%以上。且據2019年數據，全球99%人口生活在空氣品質未達世界衛生組織（WHO）標準的地區。

研究顯示，中國因長期被霧霾籠罩，空污導致腺癌的風險特別高。雖然肺癌患者中男性仍占多數，腺癌在女性中卻更為普遍，專家認為這可能與室內烹飪造成的污染有關。中國等國家婦女經常使用煤等固體燃料烹煮食物，增加肺癌風險。

專家結論指出，隨著吸菸率下降，研究未吸菸者罹患肺癌的原因變得愈發重要，呼籲進一步探討空污如何引發肺部細胞變異，進而導致癌症。部分學者推測，污染微粒進入肺部後會破壞細胞DNA，導致細胞快速分裂，進而形成惡性腫瘤；也有學者認為，可能是炎症等人體對污染微粒的反應激發原本潛伏在細胞內的突變。

此研究發表於《刺胳針呼吸醫學》期刊，不過作者也坦承存在限制，因數據來自各國癌症登記系統，診斷標準可能有所差異。