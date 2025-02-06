　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機票799元起！虎航情人節全航線優惠10:00開搶　只限今天

▲ 台灣虎航將濕租客機供帛琉太平洋航空飛台灣與帛琉間。（圖／台虎提供）

▲ 台灣虎航情人節限時促銷全航線799元起，10點開搶。（圖／台灣虎航提供）

生活中心／台北報導

台灣虎航推出情人節限時促銷活動，全航線單程未稅機票799元起，今上午10時開搶，晚間11時59分結束，適用旅遊期間為2025年2月6日至6月20日，其中部分航線優惠至2025年3月29日止。

此次促銷涵蓋日本、韓國、泰國、越南及澳門等熱門旅遊地，單程未稅票價包括：東京羽田與福岡1,799元起、沖繩1,599元起、首爾與釜山1,499元起、泰國普吉島 3,299元起、越南峴港1,799元起，澳門更是超值799元起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣虎航提供多條飛往日本的航線，最低票價1,599元起，包括沖繩、仙台、函館等地，而韓國航線最低1,499元起，適合情侶前往購物、美食與賞櫻。

需注意的是，台北-秋田/高知/福島及高雄-岡山/新千歲航線不適用此次優惠。更多詳細資訊與訂票可至台灣虎航官網查詢。

除了虎航，易斯達航空昨起推出快閃5天會員限定機票優惠，促銷航線包括「松山－金浦」、「桃園－仁川」單程500元起，「桃園－濟州」、「桃園－釜山」單程400元起，以上皆為未稅價，優惠至9日晚上10點59分，適用搭乘期間為3月30日至10月25日。

虎航優惠資訊：

台虎情人節全航線優惠票價TWD799 起 （單程未稅）

促銷時間：2025/2/06 10:00 – 23:59
旅遊期間：2025/2/06 – 2025/6/20 (*部分航線旅遊期間至 2025/3/29)

日本泡湯 TWD 1,599起
韓國購物TWD 1,499起
泰國享受陽光沙灘TWD 3,299起
越南古城浪漫無比TWD 1,799起
澳門暢享美食逛戀愛巷TWD 799起
※以上票價皆為單程未稅

飛日本

台北-成田 TWD 2,099 起
高雄-成田 TWD 2,099 起
台北-羽田 TWD 1,799 起
台北-大阪 TWD 2,099 起
高雄-大阪 TWD 2,099 起
台北-福岡 TWD 1,799 起
高雄-福岡 TWD 1,799 起
台北-名古屋 TWD 2,099 起
高雄-名古屋 TWD 2,099 起
台北-沖繩 TWD 1,599 起
高雄-沖繩 TWD 1,799 起
台北-仙台 TWD 2,399 起
台北-茨城 TWD 1,899 起
台北-花卷 TWD 2,399 起
台北-岡山 TWD 1,899 起
台北-新千歲 TWD 2,599 起
台北-函館 TWD 2,599 起
台北-旭川 TWD 2,599 起
台北-新潟 TWD 2,299 起
台北-佐賀 TWD 1,799 起
台北-小松 TWD 2,099 起
台北-宮崎 TWD 1,799 起
※以上票價皆為單程未稅

飛韓國

台北-首爾 TWD 1,499 起
台北-釜山 TWD 1,499 起
台北-濟州 TWD 1,699 起
高雄-金浦 TWD 1,499 起
※以上票價皆為單程未稅

飛東南亞

台北-普吉島 TWD 3,299 起
台北-峴港 TWD 1,799 起
高雄-峴港 TWD 1,799 起
台北-富國島 TWD 2,399 起
高雄-富國島 TWD 2,399 起
※以上票價皆為單程未稅

飛澳門

台北-澳門 TWD 799 起
高雄-澳門 TWD 799 起
※以上票價皆為單程未稅

台北-茨城/宮崎/富國島/澳門、高雄-金浦/富國島/澳門
※以上航線適用旅遊期間為 2025/2/6-2025/3/29
※台北-秋田/高知/福島，高雄-岡山/新千歲航線不適用本次優惠

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
精舍殺人恐怖手法曝！　她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡
營養午餐司機毒駕！公園嗨吸海洛因　騎士遭撞拖行慘死
快訊／遠東紡織廠爆炸飄惡臭！縣府點名「3市區4里」：減少外出
剛果監獄暴動！　160女囚遭性侵後「活活燒死」
遠東紡織廠2死14傷！楊文科「非常嚴重」　初判起因曝
82萬股民嗨翻！　00940填息達陣
799元起！虎航全航線優惠開搶　只限今天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

台鐵漲價「自強號還有優勢？」 眾人提「1關鍵」：比高鐵方便

高中生最愛科系「法律、電資」入列　專家：AI帶動人才需求

「日本流感已過高峰」降至10例↓　前台大醫曝原因：來得快去得快

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法：能戴在身上

2025台灣燈會桃園高鐵站新增臨停接送區　交通措施一次看

跟拍台東自閉症兄弟　台灣攝影師黃迦作品巴黎展出

感冒躺下咳不停「大半是心臟造成」！醫：鼓勵重症肺炎趴睡

明晚到後天高山有望降雪　專家：大屯山、七星山頂在飄雪臨界

機票799元起！虎航情人節全航線優惠10:00開搶　只限今天

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

加千元免排隊 #優先看診 ！ #高雄 診所院長稱「提供管道」衛生局要查 #流感 #疫苗

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

台鐵漲價「自強號還有優勢？」 眾人提「1關鍵」：比高鐵方便

高中生最愛科系「法律、電資」入列　專家：AI帶動人才需求

「日本流感已過高峰」降至10例↓　前台大醫曝原因：來得快去得快

傳大S骨灰放家中「到底會不會怎樣？」　網曝1做法：能戴在身上

2025台灣燈會桃園高鐵站新增臨停接送區　交通措施一次看

跟拍台東自閉症兄弟　台灣攝影師黃迦作品巴黎展出

感冒躺下咳不停「大半是心臟造成」！醫：鼓勵重症肺炎趴睡

明晚到後天高山有望降雪　專家：大屯山、七星山頂在飄雪臨界

機票799元起！虎航情人節全航線優惠10:00開搶　只限今天

川普關稅大刀一揮　金融市場聞聲起舞

COLD STONE「藍莓冰淇淋」睽違5年回歸！拌了酥脆餅乾、新鮮藍莓

高雄「暗黑夏芊芊」爆紅！6hrs狂接5組客人　老司機暴動馬夫操翻

精舍殺人恐怖手法曝！她陷「懺悔煉獄」瘦如柴亡　檢提訊王薀說清楚

台南3月賞花攻略！看蘭展、免費玫瑰花園　全球最美花道賞木棉花

興農球場處分案通過　外界估興農楊家落袋現金逾百億

認了未申報美國房產！　李彥秀致歉：願面對行政裁罰

寒流明起凍4天「全台大降溫」最冷剩6度　兩階段降雪

台鐵漲價「自強號還有優勢？」 眾人提「1關鍵」：比高鐵方便

凌晨躲捷運廁所抽菸　台中男辯「半夜又沒人」下場慘

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

生活熱門新聞

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

恐跌破5℃！　寒流明襲最冷時間曝

明晚恐剩3℃　寒流要來了

大S猝逝　律師：汪小菲可能掌握3分之2遺產、帶走2小孩

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭嗆：林北沒死也很大

對觀光客變不友善！日本人「點名3城市」：越來越明顯

哪種行為最沒家教　1舉動最多人點名

快訊／7縣市有感！07：38台南規模4.1地震　最大震度4級

大胸妹繳不出房租　「帥房東提肉償」對話露骨

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

有破綻！內埔摸彩「這1幕炸了」疑點曝

更多熱門

相關新聞

12星座想脫單！雙魚座舊情復燃、雙子座有辦公室戀情

12星座想脫單！雙魚座舊情復燃、雙子座有辦公室戀情

2月將迎來情人節，不少單身朋友都渴望有甜蜜的戀情，以下是12星座2月有望脫單的機會，快來看看要去哪些地方找到緣分哦！

士林官邸鬱金香展有13萬株花、8展區

士林官邸鬱金香展有13萬株花、8展區

全家開賣「草莓花束」！新飲品草莓白巧可可

全家開賣「草莓花束」！新飲品草莓白巧可可

還剩10天！情人節送禮指南

還剩10天！情人節送禮指南

肌膚之鑰聯名redline珠寶盒只送不賣

肌膚之鑰聯名redline珠寶盒只送不賣

關鍵字：

虎航情人節

讀者迴響

熱門新聞

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

大S不辦告別式！

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

汪小菲來了！　急奔大S家

竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸　2死14傷

486上《康熙》畫面被挖出！本人26字回擊秒刪文

今雨區擴大！　寒流明襲「全台斷崖式降溫」

熱火送巴特勒到勇士　聯手天王柯瑞

大S指定葬禮「播這首歌」！

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

射精防生病！男「固定清槍4好處」　醫讚：打完一覺好眠

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面