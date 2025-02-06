機票799元起！虎航情人節全航線優惠10:00開搶　只限今天

▲ 台灣虎航情人節限時促銷全航線799元起，10點開搶。（圖／台灣虎航提供）



生活中心／台北報導

台灣虎航推出情人節限時促銷活動，全航線單程未稅機票799元起，今上午10時開搶，晚間11時59分結束，適用旅遊期間為2025年2月6日至6月20日，其中部分航線優惠至2025年3月29日止。

此次促銷涵蓋日本、韓國、泰國、越南及澳門等熱門旅遊地，單程未稅票價包括：東京羽田與福岡1,799元起、沖繩1,599元起、首爾與釜山1,499元起、泰國普吉島 3,299元起、越南峴港1,799元起，澳門更是超值799元起。

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台灣虎航提供多條飛往日本的航線，最低票價1,599元起，包括沖繩、仙台、函館等地，而韓國航線最低1,499元起，適合情侶前往購物、美食與賞櫻。

需注意的是，台北-秋田/高知/福島及高雄-岡山/新千歲航線不適用此次優惠。更多詳細資訊與訂票可至台灣虎航官網查詢。

除了虎航，易斯達航空昨起推出快閃5天會員限定機票優惠，促銷航線包括「松山－金浦」、「桃園－仁川」單程500元起，「桃園－濟州」、「桃園－釜山」單程400元起，以上皆為未稅價，優惠至9日晚上10點59分，適用搭乘期間為3月30日至10月25日。

虎航優惠資訊：

台虎情人節全航線優惠票價TWD799 起 （單程未稅）

促銷時間：2025/2/06 10:00 – 23:59

旅遊期間：2025/2/06 – 2025/6/20 (*部分航線旅遊期間至 2025/3/29)

日本泡湯 TWD 1,599起

韓國購物TWD 1,499起

泰國享受陽光沙灘TWD 3,299起

越南古城浪漫無比TWD 1,799起

澳門暢享美食逛戀愛巷TWD 799起

※以上票價皆為單程未稅

飛日本

台北-成田 TWD 2,099 起

高雄-成田 TWD 2,099 起

台北-羽田 TWD 1,799 起

台北-大阪 TWD 2,099 起

高雄-大阪 TWD 2,099 起

台北-福岡 TWD 1,799 起

高雄-福岡 TWD 1,799 起

台北-名古屋 TWD 2,099 起

高雄-名古屋 TWD 2,099 起

台北-沖繩 TWD 1,599 起

高雄-沖繩 TWD 1,799 起

台北-仙台 TWD 2,399 起

台北-茨城 TWD 1,899 起

台北-花卷 TWD 2,399 起

台北-岡山 TWD 1,899 起

台北-新千歲 TWD 2,599 起

台北-函館 TWD 2,599 起

台北-旭川 TWD 2,599 起

台北-新潟 TWD 2,299 起

台北-佐賀 TWD 1,799 起

台北-小松 TWD 2,099 起

台北-宮崎 TWD 1,799 起

※以上票價皆為單程未稅

飛韓國

台北-首爾 TWD 1,499 起

台北-釜山 TWD 1,499 起

台北-濟州 TWD 1,699 起

高雄-金浦 TWD 1,499 起

※以上票價皆為單程未稅

飛東南亞

台北-普吉島 TWD 3,299 起

台北-峴港 TWD 1,799 起

高雄-峴港 TWD 1,799 起

台北-富國島 TWD 2,399 起

高雄-富國島 TWD 2,399 起

※以上票價皆為單程未稅

飛澳門

台北-澳門 TWD 799 起

高雄-澳門 TWD 799 起

※以上票價皆為單程未稅

台北-茨城/宮崎/富國島/澳門、高雄-金浦/富國島/澳門

※以上航線適用旅遊期間為 2025/2/6-2025/3/29

※台北-秋田/高知/福島，高雄-岡山/新千歲航線不適用本次優惠