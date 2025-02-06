日航擦撞達美客機！　右翼直接「插進機尾」畫面曝光

▲日本航空客機的右翼撞上達美航空客機的尾翼。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

位於美國西部華盛頓州的西雅圖-塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）發生客機碰撞事故，有一架日本航空客機的右翼，竟直接撞上達美航空（Delta Air Lines）客機的尾翼，所幸無人受傷，畫面也在網路上曝光。

One more visuals from the incident location at Seattle-Tacoma International Airport.



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綜合外媒報導，美國聯邦航空管理局（FAA）證實，這起事件發生在當地時間5日上午10時40分（台灣時間6日凌晨2時40分），當時從東京飛抵西雅圖的日本航空（Japan Airlines）波音787客機正在地面滑行，結果其右側主翼與達美航空一架客機尾翼發生碰撞。

從網路上曝光的畫面可以看到，日本航空客機的右主翼前端似乎直接插入了達美航空客機的垂直尾翼。

達美航空發言人法克托（Samantha Moore Facteau）表示，當時這架達美航空波音737客機正在等待進行機身除冰作業。

事故發生後，兩架飛機上的乘客都被安全疏散，機場一度暫停航班起降，但隨後恢復正常運作。日本航空後續一班從西雅圖起飛的航班被取消，至於原定飛往墨西哥的達美航空班機則延誤出發。