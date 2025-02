日航擦撞達美客機！　右翼直接「插進機尾」畫面曝光

▲日本航空客機的右翼撞上達美航空客機的尾翼。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

位於美國西部華盛頓州的西雅圖-塔科馬國際機場(Seattle-Tacoma International Airport)發生客機碰撞事故,有一架日本航空客機的右翼,竟直接撞上達美航空(Delta Air Lines)客機的尾翼,所幸無人受傷,畫面也在網路上曝光。

