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一圖看台鐵調漲新票價　台北到板橋22元「仍比捷運公車便宜」

▲▼台鐵,TPASS,EMU900型區間車。（圖／台鐵）

▲台鐵票價將可調漲。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵票價凍漲30年要首漲了，台鐵公司董事會今(5日)通過票價平均漲幅26.8%，台鐵台北到板橋區間車將可調至22元，但仍比捷運25元、公車30元便宜；中程台北到台中漲至501元，仍比高鐵700元票價便宜199元；長程台北到新左營975元也比高鐵1490元便宜515元。

台鐵公司說明，票價合理化調整案今(5)日獲台鐵董事會通過，將陳報交通部費率委員會審議。台鐵票價自民國84年調整後，迄今已近30年未調整，期間物價指數上漲60.3%，票箱收入難以支應營運成本，造成經營困難，亟需合理反映改善，今日票價調整案獲董事會支持通過，後續將依程序報請主管機關審議。

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配合票價合理化方案實施，台鐵公司表示，將持續加速推動安全管理系統，確保營運安全，同時提升各項旅客服務，建立公司永續經營之良好基礎。

台鐵表示，台鐵運價率係依據立法院核准鐵路運價率公式為基礎，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為1.82元/公里，相較於現行費率1.46元/公里，平均調幅約26.8%。

台鐵今也公布新票價及與其他交通運具差異，其中台鐵台北到板橋區間車將可調至22元，但仍比捷運25元、公車30元便宜；中程台北到台中漲至501元，仍比高鐵700元票價便宜199元；長程台北到新左營975元也比高鐵1490元便宜515元。

▲▼台鐵新票價表。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵新票價表。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵新票價表。（圖／台鐵提供）

針對票價調整，台鐵說明，考量短途票價合理可接受，降低對中長程票價影響，台鐵公司提出相對應調整機制，包括持續推動TPASS、常客優惠、電子定期票及遞遠遞減訂價制度，並試算各區段、車種票價。試算後短程區間仍較捷運、市區公車便宜，且因持續推廣TPASS政策及電子定期票措施，短程通勤、通學旅客將不受影響；中長程因實施遞遠遞減訂價制度，使票價亦較高鐵及國道客運便宜，台鐵仍為旅客高CP值之運具選擇。

台鐵公司表示，台鐵自民國84年調整票價迄今，積極推動重大鐵路建設，完成山線雙軌化、增加六家線、沙崙線配合高鐵辦理轉乘運輸、都會區鐵路立體化更新增加車站、台鐵捷運化增加通勤車站、北迴鐵路、花東鐵路、南迴鐵路先後完成電氣化，持續投入新車淘汰老舊車廂，並啟用第4代票務系統、電子票證服務、開通多元支付、推出新型自動售票機等便民措施，有效提升服務以滿足旅客需求。

台鐵強調，未來將持續投入新車隊，總數將達1307輛，充分增加運能，方便旅客訂票搭乘。另接續啟用新觀光車隊，推動軌道觀光。各場站亦將更新列車資訊系統及新型閘門系統，優化無障礙設施及指標系統，便利旅客乘車，提升準點率。同時配合花東雙軌、田中支線、台南地下化、嘉義高架化、桃園地下化、斗六高架化、彰化高架化、宜蘭高架化及車站風貌改善等計畫，均已擬妥軟硬體強化措施，將帶給民眾全新的服務體驗。

台鐵強調，票價合理化方案實施後，公司財務體質可望有效改善，轉虧為盈。臺鐵公司將妥善運用財務槓桿，重整資訊及資安系統，興建鐵道學院，推動安全管理系統，確保營運安全，同時建立公司永續經營的良好基礎，提升服務品質，照顧員工、留才久用，提供社會大眾更安全、準點、優質的鐵路運輸服務。

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