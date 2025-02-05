《流星花園》被台灣翻拍才爆紅？　內行搖頭「漫畫就很紅了」

▲大S於日本猝逝。（圖／翻攝自大S微博）



記者施怡妏／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，她在1988年踏入戲劇圈，演出過多部經典戲劇，最經典的便是《流星花園》，就有網友指出，紅遍全球的《流星花園》，有無數個國家翻拍過，但台灣是第一個，驚呼「台灣偶像劇這麼強大過喔？」貼文引起熱論。

有網友在PTT發文，「請問流星花園真的是因為拍劇而爆紅嗎？」聽公司裡的大叔阿姨們說，《流星花園》最早是由台灣拍攝的，之後才紅到韓國和日本，並被這些國家翻拍，這讓他相當驚訝，「這是真的嗎？台灣偶像劇有這麼強大過喔？有沒有參與當初追劇的可以回答我一下啊？」

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對此，網友指出，漫畫本來就很紅，翻拍後更紅了，「韓國比較晚拍，20年前台劇還贏韓劇呢」、「只記得韓版的也很紅，後面才回去看台版的」、「2001那時14歲～確實紅到不行」、「原版漫畫就很紅了，當時女生都在看，身邊的同學都在討論」、「流星花園台劇顛峰啊，音樂取景還有富豪豪宅都非常有質感」、「流星花園一直都少女漫畫排行榜第一」、「漫畫就很紅了，連續劇是出圈」、「那時有看漫畫的都知道，銷售排行榜第一」。

▲《流星花園》是大S的代表作之一。（圖／華視提供）



也有網友提到，其實日本早在1995年就翻拍成電影，由內田有紀飾演牧野杉菜，谷原章介飾演道明寺司，藤木直人飾演花澤類，但是討論度不高，「日本更早之前有一版，我們的出了之後，他們才拍松本潤版」、「日本最先拍的是電影，但沒什麼熱度」。

事實上，《花樣男子》（花より男子）是日本漫畫家神尾葉子的作品，1992年至2004年期間進行連載，1995年日本曾翻拍成電影，2001年台灣翻拍成偶像劇爆紅，在亞洲地區造成轟動，甚至引起一股F4風潮，台灣偶像劇至此開始興盛，之後日本、韓國、中國、泰國都有翻拍。

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