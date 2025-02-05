打流感疫苗人潮擠爆！中市府估2天打完2.8萬劑　燈會快打站照開

▲台中市中區衛生所外一早就大排長龍，台中市府預估，除了已預約的疫苗以外，所有公費疫苗今天就會全部打完。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

藝人大S流感併發肺炎病逝日本，突如其來的消息嚇壞台灣民眾，原本乏人問津的公費流感疫苗出現搶打潮。昨(4)日、今日兩天台中市各衛生所都出現超長人龍，原本衛生局昨日統計還有2.8萬劑疫苗，但因打氣太旺，預估今天除了已預約的疫苗之外，所有公費疫苗就會全部打完。

大S猝逝消息傳出後，全民防範流感的意識更加強烈，近兩日的打氣暴增，原先星期一還有3.8萬劑，結果一天內就打了1萬劑。台中市衛生局長曾梓展表示，昨天已將預約平台關閉，今天各衛生所打氣暢旺，預料今天所有公費疫苗，除了先前透過預約平台者，剩餘的疫苗就會全部打完，接下來民眾如果想打疫苗就得自費。不過，曾梓展也呼籲有預約的民眾，提早在2月12日之前就來接種疫苗，不要再拖了，因為注射疫苗後還需要2周的時間產生保護力。

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另外，先前提到的燈會將設置快打站，曾梓展則說，快打站還是會開，但改打新冠疫苗以及肺炎鏈球菌疫苗，其中60到64歲長者免費打肺炎鏈球菌13價疫苗，65歲以上長者則可免費打肺炎鏈球菌23價以及13價疫苗。