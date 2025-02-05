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美國暫停接收中港包裹　分析：削弱Temu、SHEIN等電商競爭力

包裹,網購,網拍,取貨,電商,簽收（示意圖／CFP）

▲美國突宣布停收大陸和香港的包裹。（示意圖／CFP）

文／中央社

對於美國突然宣布暫停接收來自中國大陸和香港的包裹，有分析指出，美方此舉是要削弱中國電商在全球市場的競爭力。另外，相關措施對部分港股也帶來負面影響。

外電報導，美國郵政表示，即日起暫停接收來自中國大陸和香港的包裹，直到另行通知，但信件不受影響。

香港信報今天報導這則消息時表示，中美貿易戰升溫，美國對中國進口產品加徵10%關稅的措施昨天起生效，但值得注意的是，華府同時取消對價值低於800美元的小額貨物的關稅豁免條款。

報導分析，預計這對倚賴小額包裹運輸的拼多多旗下Temu，以及SHEIN等廉價電商產生顯著影響，並削弱中國電商在全球市場的競爭力。

據指出，美國的小額貨物關稅豁免條款，在過去大幅促進Temu及SHEIN等電商公司在當地發展，這些平台能夠每天向美國運送數百萬個小包裹。

個別股市分析師也認為，美方此舉是要打擊中國電商的競爭力。

與此同時，美方的做法對部分港股帶來影響，其中國泰航空股價下挫，中午收盤跌3.44%暫報港幣10.08元、電商京東集團下跌3.7%暫報156元。

相對的，航運股價普遍上揚，中遠海能上升6.7%報港幣7.96元、東方海外國際上升3.31%暫報106元、太平洋航運上升2.45%暫報1.67元。

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