變態3教練恐怖虐童！車拖3歲弟害睪丸發黑　6歲姊綁樹上當沙包打

▲葉姓教練在竹北開設的手搖飲店事後遭民眾砸店洩憤。（圖／資料照）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹縣竹北3名健身教練涉嫌凌虐一對未滿6歲的小姊弟，造成2人滿身是傷，其中年僅3歲的弟弟更是因睪丸發黑、血流不止而緊急送醫。全案經檢方追查後，將涉案的3名健身教練葉O皓、葉O爾、鍾O陞羈押禁見。全案今(5日)偵結，新竹地檢署依法對3人提起公訴，並移請法院審理，建請從重量刑。

檢方調查，新竹一名單親媽媽日前將一對小姊弟委託由2名葉姓健身教練照顧，未料2人卻涉嫌將小姊弟打到滿身是傷。知情人士更指出，其中一名葉姓教練在竹北開設手搖飲店，幾乎天天將小姊弟帶進房間毆打，並要求2童雙手撐地、雙腿伸直，以腳趾稱在階梯或地板上的「平板支撐」方式反覆虐待折磨，還將過程錄影並傳送給他人觀覽。

前來買飲料的民眾發現男童情況，也曾出言關心，但葉男都以「孩子難管教」回應，直到男童2024年10月因昏迷、出血不止被送往醫院急救，醫師見他身上遍布大小傷痕，連睪丸都發黑，懷疑遭虐因此向相關單位通報，全案才曝光。

檢方進一步調查發現，除了痛毆、罰站以外，2名葉男113年10月初某日凌晨帶2童外出，並將男童單獨放置路邊後，再開車載著姊姊駛離，迫使男童大哭狂奔追趕車輛，期間男童還因伸手抓握車門把而一度慘遭車輛拖行，右側陰囊因此挫傷瘀青，雙膝、雙足多處擦挫傷，併傷口感染等，傷勢相當嚴重。

此外，除了2名葉姓健身教練外，還有另外一名鍾姓教練也涉案。檢調發現，3人曾於113年9月下旬某日晚間，先由葉男購買童軍繩，再由鍾男駕車載著一行人前往新埔鎮某山區，由2名葉男將小姊姊綑綁在樹上毆打，導致姊姊頸部紅腫；而男童也遭徒手毆打腹部，左胸壁因此瘀傷。全案經檢方複訊後，3人均遭羈押禁見。

檢調認為，2名葉男明知被害人未滿6歲，理應善盡照顧責任，卻在短短2個月內，以管教為名，行殘虐之實，以孩童為洩憤取樂工具，手段殘忍、情節惡劣，令人髮指，不但錄影傳送他人觀覽，還灌輸孩童錯誤觀念，使2童誤認自身遭暴力對待是「應有的懲罰」，2童身心因此遭受重大創傷，至今仍頻繁做惡夢，對孩童身心發展戕害甚鉅，今將葉O皓、葉O爾、鍾O陞3人依法起訴，並建請法院對葉O皓、葉O爾從重量刑，以儆效尤。