調查官扮內鬼暗助！股市「借殼大戶」爽撈875萬　鄧福鈞昨入獄

▲股市炒手鄧福鈞(戴口罩)因內線交易案判刑定讞入獄服刑 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

股市知名作手鄧福鈞，多次遭檢調查辦的炒股案中全身而退，因在2016年間，接獲當時調查局官員楊肇忠通知，即將搜索晶片廠群聯電子，提前放空獲利875萬元，被依內線交易等罪判刑1年8月定讞，鄧福鈞已在4日前往宜蘭地檢署報到發監，後續還將面對涉嫌持有大麻等毒品罪偵辦。至於洩密給鄧福鈞的調查官楊肇忠被判刑1年6月，也將擇期發監。

鄧福鈞畢業於台大商學所，長年來都是市場主力之一，有「借殼大戶」之稱，曾捲入大慶證券「擦擦筆」支票竄改事件、與「股市諸葛」鄭光育涉及捷泰炒股案，也曾在「日盛小史」史金生等人炒作育捷等股票案中出現，但鄧福鈞都因罪嫌不足獲不起訴，或是取得無罪判決。

鄧福鈞這次會栽跟斗，起因於調查官楊肇忠因為自己投資股票失利，利用辦案機會結識鄧福鈞，並向鄧借了110萬元，之後楊肇忠在2016年6月8日，先利用事先得知檢調偵辦方向的機會，放空長虹建設股票一張，獲利1222元。

同年8月5日上午10點半左右，楊肇忠參與支援群聯電子疑遭掏空案的偵查會議時，私下傳訊給鄧「不要碰群聯」，鄧即時反應，開始調度融券放空群聯，獲利875萬4526元。鄧福鈞償還大部分不法所得，獲判刑1年8月入監，楊肇忠則因此丟官，但考量獲利不多，被判刑1年6月定讞，也將擇期發監。