快訊／股王董座林一泓今入監執行　涉內線「無罪逆轉改判6年」

記者劉昌松／台北報導

遊戲類上櫃公司茂為歐買尬(3687)創辦人、前董事長林一泓，涉嫌在2012年間，得知公司預期收益將大幅縮水，透過其他公司與親友帳戶，大量賣出歐買尬持股，藉此規避損失超過6259萬元，林一泓一審獲台北地院判決無罪，但高院改依《證券交易法》內線交易罪判刑6年，經最高法院駁回上訴確定並啟動防逃機制，林一泓17日到台北地檢署報到發監。

▲茂為歐買尬前董事長林一泓因內線交易遭判刑定讞入監。（圖／記者劉昌松攝）

歐買尬前身是茂為科技，主要營業項目為遊戲軟體代理，之後轉型為平台營運商，商品包括「神泣」、「LUNA」、「RF Online」，並與Facebook合作「寵物森林」，公司在2009年8月更名為「茂為歐買尬」，2011年1月正式掛牌上櫃後，股價曾登上遊戲類股王。

歐買尬上櫃後最亮眼的成績單，是2011年9月與中國海航集團華南總部公司簽訂協議，由歐買尬在2年內提供相關系統建置移轉、交付「風雲天下」、「貝拉傳說」等遊戲程式原始碼，海航集團華南總部則分4階段支付美金共3000萬元。

但在2012年間，海航集團華南總部營運績效不佳，所屬的遊戲平台青春夢網(YH娛樂城)經營層改組，希望歐買尬提前交付「貝拉傳說」程式碼，至於其他第3、4期的協議不再繼續，這將導致歐買尬損失原本預期的美金1555萬元權利金收益無法實現，營收嚴重衰退。

檢察官黃育仁起訴認為，林一泓在得知歐買尬營收將縮水後，透過當時可控制的亞太群智、大中華數位2間公司，以及岳父、大姨子等親友帳戶，從2012年8月起，透過網路下單，以平均182元賣出股票，等歐買尬公開營收較前1個月大幅衰退逾73%，股價應聲下跌到10個營業日收盤均價147元。

台北地院一審認為，無積極證據顯示海航集團的青春夢網改組，就代表歐買尬收益會隨之減少，以罪嫌不足等理由判林一泓無罪，但高院認為，青春夢網改組導致聯繫窗口中斷，歐買尬協調過程已知買賣協議可能無法繼續，林一泓卻趁消息公開前，私自賣股避損，內線交易罪行明確，改判有期徒刑6年，並宣告沒收在相關公司與個人帳戶內的不法所得，林一泓上訴最高法院遭駁回。