神鬼挪移1.2億新壽公款裝潢健身房　吳東進閃過重罪被求刑5年

▲新光人壽前董事長吳東進涉犯《保險法》特別背信罪嫌，2024年凌晨被移送新北地檢署複訊，一度激動握拳揮舞想阻擋媒體拍攝。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新光金控創辦人、前董事長吳東進被控利用集團新光人壽資金，為自己在新北市板橋區「新板傑仕堡」經營的健身房代付近1億元裝潢費，吳還找人頭掛名健身房負責人，以防被揭發未依法迴避關係人交易，新北地檢署偵結，依《保險法》特別背信等罪嫌起訴吳男等4人，具體求處吳男5年徒刑。

現年79歲的吳東進是新光集團創辦人吳火獅長子，曾兼任新光人壽、新光金控董事長，2020年9月金管會查出新壽有多項嚴重內控缺失，重罰新壽2760萬元，命時任新壽董事長吳東進停職到2023年6月當屆任期屆滿。

金管會接著查出，新光人壽旗下的「新板傑仕堡全齡生活園區」，在2022年發生出租交易多項缺失，金管會裁罰新壽並函送新北檢偵辦，新北地檢署企業犯罪專組駐金管會檢察官李秉錡，去年（2024年）6月11日指揮調查局台北市調查處兵分18路搜索，約談吳東進等19人到案漏夜複訊。

▲新光人壽前董事長吳東進因涉犯《保險法》特別背信等罪嫌，被起訴求刑5年。（圖／記者李毓康攝）

吳東進被送到新北檢應訊時，戴著黑帽、墨鏡與黑口罩遮臉，面對媒體包圍拍照發問，他一路搭著部屬肩膀躲在後面，混亂中還一度右手握拳亂揮，情緒相當激動，檢方複訊到隔天（12日）上午7點多，諭知吳東進交保1億元，吳家迅速繳錢，當天上午10點多護送吳東進離開。

檢調查出，新壽2018年7月洽談1家健身業者來承租新板傑仕堡B棟2樓場地經營，業者願付每月97萬餘元租金，但希望新壽先「墊付」4千多萬元裝潢費、日後在經營期間按月攤還50多萬元，新壽以從無這種慣例為由回絕。

當時仍為新壽董事長的吳東進，不願場地閒置造成損失，2019年7月成立傑仕堡健身公司，找好友掛名負責人，並以家族關係和控股公司持股，自己隱身幕後，向新壽公司承租新板傑仕堡2樓經營健身中心，租金照先前金額計算，但要求新壽「支付」5100多萬元裝潢費。

時任新壽不動產管理部副總、協理的盧姓、林姓和張姓男子3人，銜命向新壽董事會提案，沒明講這是老闆私人投資，部分知情董事也心照不宣，而負責監督的獨立董事被蒙在鼓裡，新壽董事會最後以信任專業經理人提案、日後若健身中心有盈餘可分潤為由，同意代付。

檢調查出，此舉不但違反新壽向來要求承租戶自付裝潢費的規矩，甚至傑仕堡健身公司之後20多次追加裝潢費，新壽根本沒送董事會決議就給錢，依金管會移送資料，總經費逾1.2億元，且吳東進全程操盤裝潢計畫，要求使用最高級設備、器材與用品，健身中心9成以上收益，最後歸於吳東進名下。

由於吳東進所本案涉罪名，若被認定不法利益超過1億元，法定刑將從3年以上、10年以下徒刑，加重為7年以上徒刑、得併科台幣2500萬元以上、5億元以下罰金，吳東進辯稱裝潢工程並非健身中心獨享，也一併改善整棟大樓的空調、水電問題。

檢調逐項比對，發現有些追加工程確認惠及整棟大樓，剔除這些費用後，認定吳東進涉主導挪用新壽公款9947萬餘元，減輕自己私人投資應付成本，且健身公司掛名負責人證稱，問過吳東進為何自己不掛名，吳說為了避免健身公司跟新壽、新光金控成為關係人，可見吳知道依法須利益迴避。

檢方據此起訴吳東進與3名副總、協理，涉犯《保險法》特別背信、《證券交易法》非常規交易等罪嫌，並具體求處吳東進5年徒刑，後續仍偵辦吳東進在新板傑仕堡A棟月子中心、C棟養生中心所涉弊端的刑責。