逆轉！併購矽品爆內線交易　日月光營運長更一審無罪變1年10月

▲日月光營運長吳田玉。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

半導體封測大廠日月光在併購矽品期間，日月光營運長吳田玉和秘書吳姓女子、吳女丈夫林男及友人張姓女子涉嫌在得知內線消息後，大量買賣股票賺取價差，涉嫌內線交易案，吳田玉等4人一、二審都獲判無罪，最高法院發回更審，高雄高分院今（31）日上午更一審宣判，逆轉改判吳田玉徒刑1年10月。

檢方指出，在2015年至2016年間，吳田玉將公開收購矽品股權及最後宣布合意併購的訊息，提前洩漏給張姓女性友人，吳田玉的秘書吳女因職務得知併購訊息，通知丈夫林男，藉由大量買賣日月光與矽品股票，總計獲利900多萬元。

檢方認為，吳田玉等4人均實際知悉該2公司有重大影響其股票價格的消息時，在該消息明確後，未公開前或公開後18小時內，自行或以他人名義，分別購入該2公司股票，偵結依違反證券交易法將吳田玉等4人起訴。

一審時，高雄地院認定4人罪證不足，判處無罪，檢方不服上訴，但高雄高分院認為上訴逾期，判決駁回，高雄高分檢認為未逾期再上訴，最高法院認為確有疑點未釐清，於是發回更審。

高雄高分院更一審今日上午宣判，合議庭認為吳田玉在第一次公開收購、合意併購後，對張女提供股票會上漲的消息，有幫助之故意及幫助行為，因此改判徒刑1年10月；張女判徒刑3年；吳女判3年6月；林男則判徒刑2年，緩刑5年，全案可上訴。