連環出招！　大陸即起對多項稀有金屬實施出口管制

▲大陸港口。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

為了報復美國加徵10％關稅，大陸今（4）日除了宣布對美國多項能源與農業機械商品加徵10～15％關稅，還決定即日起對鎢、碲、鉍、鉬、銦等多項稀有金屬實施出口管制，其中多項可用於軍事用途；大陸稱，此舉有利於更好履行「防擴散」等國際義務。

美國對大陸輸美商品加徵10％關稅的措施，已於美東時間4日零時1分生效。許多大陸進口商品目前已面臨10％或25％的關稅，最新的這波關稅將影響美國每年從大陸購買價值超過4000億美元的商品。

大陸國務院關稅稅則委員會稍早宣布，自2月10日起，對原產於美國的煤炭、液化天然氣加徵15％關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10％關稅。

除此之外，大陸商務部會同海關總署一同發布公告，對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制，同時對仲鎢酸銨等25種稀有金屬產品及其技術實施出口管制，理由是「為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務」。

根據公告，出口經營者出口上述物項應當向大陸國務院商務主管部門申請許可。該項政策自發布之日起正式實施。

大陸商務部發言人隨後就對鎢等物項實施出口管制發布「答記者問」。發言人說，政策發布前，已經向有關國家和地區作了通報。

大陸商務部發言人稱，對鎢等相關物項實施出口管制是國際通行做法。中國作為全球主要的鎢等相關物項生產國和出口國，長期以來，堅定履行防擴散等國際義務，根據維護國家安全和利益需要，依法對特定相關物項實施出口管制。

發言人最後說，此次增列相關物項，體現了統籌發展和安全的管制理念，有利於更好維護國家安全和利益，有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球產業鏈供應鏈安全穩定。出口符合相關規定的，將予以許可。

