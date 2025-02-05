16歲少年無照騎車被轉彎休旅車撞飛！腳當場斷了　驚悚畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名16歲林姓少年昨（4）日深夜無照騎車上路，在四維三路與文衡二路口，遭到一輛轉彎休旅車撞飛，導致左腳骨折、手腳多處擦挫傷送醫。警方初步分析事故原因為轉彎車未禮讓直行車，但林姓少年無照駕駛部分也將依法開罰。

這起事故發生在4日23時31分許，經了解，46歲關男駕駛自小客車，載著29歲潘女沿著四維三路西向東行駛，在四維三路與文橫二路口左轉，與無照騎車上路的16歲林姓少年發生碰撞。

▲16歲少年無照騎車遭轉彎車撞飛。（圖／記者賴文萱翻攝）

林姓少年遭撞摔車，當場左腳骨折，手腳也多處擦挫傷，緊急送醫治療，所幸意識清楚無大礙。自小客車駕駛關男則未受傷，潘女頸部拉傷未送醫。

警方表示，本案無人酒駕，到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為關男轉彎車未禮讓直行車先行，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

▲16歲少年無照騎車遭轉彎車擊落，摔車後滑行。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於關男轉彎車不禮讓直行車先行，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款，可處600元以上至1,800元以下罰款；林男無照駕駛，違反同法第21條第1項第1款，處6,000元以上24,000元以下罰鍰。

▲16歲少年無照騎車遭轉彎車撞飛！左腳當場斷了。（圖／記者賴文萱翻攝）