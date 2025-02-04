還有機會！高雄剩3千劑流感疫苗「明早就用完」　診所少量庫存

▲國內掀起流感疫苗施打潮。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

女星大S（徐熙媛）春節期間遊日，因流感併發肺炎離世，消息曝光後掀起國內疫苗接種潮。高雄市衛生局統計，截至今(4日)下午5點，高雄仍有3000劑公費流感疫苗，預期明日上午用罄。另有診所加開自費流感疫苗專診，不提供預約，打完為止。

疾管署副署長曾淑慧表示，國內總計採購公費流感疫苗678萬劑，其中屬疾管署採購658萬劑已使用642.5萬劑（使用率97.5%），加上自費疫苗接種至少15萬劑，另有民眾這段期間曾感染流感與各項防疫措施推動，整體算起來群體免疫有至少超過30%，民眾不用過於恐慌，注意手部衛生呼吸道禮節，就可避免重症死亡。

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大S染流感猝逝消息傳出後，疾管署統計，光是昨天就接種了近4萬劑公費流感疫苗，創下2個多月來的單日新高。曾淑慧表示，自費市場目前各個疫苗廠約有40萬劑，民眾有需要可以洽詢醫療院所。

高雄市衛生局統計，截至4日下午5點，高雄市公費流感疫苗剩餘約3000劑，預期明天(5日)用罄。目前高雄市共有600餘家合約院所提供接種服務，相關接種詳細資訊，可至高雄市政府衛生局網站「流感疫苗專區」，前往合約院所前，建議先電洽院所疫苗資訊及預約接種，以節省排隊等候時間。

▲▼民眾可善用QRcode搜尋醫療院所是否提供公費流感疫苗。（圖／疾管署）

此外，楠梓區沐仁耳鼻喉科診所仍有自費疫苗葛蘭素少量到貨，不開放預約，供現場民眾打完為止。三民區柳雱邁小兒科則將於6日下午3點加開自費流感疫苗專診，提供賽諾菲、東洋細胞型，以及限65歲以上民眾施打的佐劑流感疫苗，隨到隨打，打完為止。

康寧醫院心血管外科醫師吳欣岱表示，預防流感併發重症最好的方式就是施打流感疫苗，可有效降低併發重症機率，尤以65歲以上長者、心肺疾病、BMI>30、嬰幼兒和孕婦，都列為高風險族群，更建議施打。疫苗保護力約2周後發揮效果，不要一打完就覺得金剛護體出去趴趴走。