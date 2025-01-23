三星Galaxy S25系列售價、上市日期公開　頂規上看56900元

記者蘇晟彥／台北報導

三星「Galaxy Unpacked 2025」正式揭露S25家族神秘面紗，在23日台灣三星也公布相關售價，Galaxy S25 Ultra 頂規16GB+1TB 售價56,900元，Galaxy S25 12GB +256GB則為27,900元，將從2月4日12:00起至2月9日開放預購，14日正式上市。

▼三星Galaxy S25系列將在14日正式上市。（圖／ETtoday）

【Galaxy S25旗艦系列預購方案】

・ 預購時間：2月4日12:00起至2月9日23:59止開放預購登記，名額有限，額滿為止。

・ 於全台指定通路預購之消費者，上網登錄可獲得以下好禮：

・ Galaxy S25 Ultra：【三星購物金（配件／穿戴）NT$4,000】、【Samsung Wallet悠遊卡加值金回饋NT$500】

・ Galaxy S25+：【三星購物金（配件／穿戴）NT$3,000】、【Samsung Wallet悠遊卡加值金NT$300】

・ Galaxy S25：【三星購物金（配件／穿戴）NT$2,500】、【Samsung Wallet悠遊卡加值金NT$200】

・ 於全台指定通路預購之消費者，最高可享Galaxy Store禮物卡NT1,500。

・ 三星智慧館／三星商城預購辦法：於以下指定通路預購Galaxy S25旗艦系列，除上述預購禮外，可享有2月11日起優先取機之權益。於預購取貨時間內完成取貨，即享以下優惠。下述方案為指定通路預購消費者可享有之完整優惠內容。

【三星智慧館獨家－AI神隊友 星粉搶先讚出來 回饋感謝祭】

 活動時間：2月4日12:00起至2月9日23:59止

 活動內容：三星旗艦體驗館微風南山門市以嶄新面貌重新開館，為回饋廣大星粉，活動期間至指定三星智慧館（註六）購買指定旗艦產品，並於2月11日至預約門市取機，加碼送最高NT$3000電子禮券。各門市取機加碼贈品數量有限，送完為止。

【三星智慧館獨家－全星升級鑑賞會】

 活動時間：2月7日至2月9日止。

 活動內容：早鳥報名「全星升級鑑賞會」，並於活動當天完成現場體驗者，即可獲得星粉禮「神隊友旅行組」（內含輕巧行李秤&行李摺疊袋，建議售價NT$600）；同時現場完成購買指定旗艦產品之消費者，加碼送限量好禮mysoda WOODY木質氣泡水機（含氣瓶一入，建議售價NT$4,990），數量有限，送完為止。

【三星智慧館獨家－Galaxy Free Trial 星機免費試用計畫】

 活動時間：2月15日至3月29日止。

 活動內容：成功預約「Galaxy Free Trial 星機免費試用計畫」並完成活動指定任務，同時於指定三星智慧館門市購買指定旗艦產品之消費者，加碼送LINE Point 1,000點，數量有限，送完為止。

【三星智慧館獨家－Samsung Care+投保優惠方案】

 活動時間：2月11日至4月30日止。

 活動內容：於全通路購買Galaxy S25旗艦系列，並於三星智慧館投保【Samsung Care+ 全星守護行動裝置保險（分期交付型）】或【Samsung Care+ Lite全星守護行動裝置保險（分期交付型）】，經核保審核通過並完成信用卡授權，依預購／購買機型不同最高可享首2個月保費優惠。

 Galaxy S25 Ultra 享首2個月保費優惠

 Galaxy S25+｜S25 享首月保費優惠

【三星智慧館獨家－追星禮遇 50% 舊換新旗艦升級方案】

 活動時間：2月11日至3月31日止。

 活動內容：於三星智慧館購買Galaxy S25旗艦系列，並於指定日期前成功投保【Samsung Care+全星守護行動裝置保險（分期交付型）】，除享首2個月保費優惠外，再享【追星禮遇 50% 舊換新旗艦升級方案】。用戶可於Galaxy S25旗艦系列上市後的第13個月起，至全台三星智慧館以原機舊換新購買新一代S系列旗艦手機，並可以原機之50%費用折抵新機。

【三星商城獨家－星級旗艦限量組合】

 購買Galaxy S25旗艦系列 + Galaxy Tab S10 Ultra 256GB + Galaxy Watch Ultra，送50型 QLED 4K QE1D智慧顯示器（QA50QE1DAXXZW）乙台（建議售價NT$25,900）。