　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星Galaxy S25系列售價、上市日期公開　頂規上看56900元

記者蘇晟彥／台北報導

三星「Galaxy Unpacked 2025」正式揭露S25家族神秘面紗，在23日台灣三星也公布相關售價，Galaxy S25 Ultra 頂規16GB+1TB 售價56,900元，Galaxy S25 12GB +256GB則為27,900元，將從2月4日12:00起至2月9日開放預購，14日正式上市。

▼三星Galaxy S25系列將在14日正式上市。（圖／ETtoday）

▲▼ S25,SAMSUNG,三星S25 23日0200前請勿使用 。（圖／ETtoday）

【Galaxy S25旗艦系列預購方案】
・ 預購時間：2月4日12:00起至2月9日23:59止開放預購登記，名額有限，額滿為止。
・ 於全台指定通路預購之消費者，上網登錄可獲得以下好禮：
・ Galaxy S25 Ultra：【三星購物金（配件／穿戴）NT$4,000】、【Samsung Wallet悠遊卡加值金回饋NT$500】
・ Galaxy S25+：【三星購物金（配件／穿戴）NT$3,000】、【Samsung Wallet悠遊卡加值金NT$300】
・ Galaxy S25：【三星購物金（配件／穿戴）NT$2,500】、【Samsung Wallet悠遊卡加值金NT$200】
・ 於全台指定通路預購之消費者，最高可享Galaxy Store禮物卡NT1,500。
・ 三星智慧館／三星商城預購辦法：於以下指定通路預購Galaxy S25旗艦系列，除上述預購禮外，可享有2月11日起優先取機之權益。於預購取貨時間內完成取貨，即享以下優惠。下述方案為指定通路預購消費者可享有之完整優惠內容。

【三星智慧館獨家－AI神隊友 星粉搶先讚出來 回饋感謝祭】
 活動時間：2月4日12:00起至2月9日23:59止
 活動內容：三星旗艦體驗館微風南山門市以嶄新面貌重新開館，為回饋廣大星粉，活動期間至指定三星智慧館（註六）購買指定旗艦產品，並於2月11日至預約門市取機，加碼送最高NT$3000電子禮券。各門市取機加碼贈品數量有限，送完為止。

【三星智慧館獨家－全星升級鑑賞會】
 活動時間：2月7日至2月9日止。
 活動內容：早鳥報名「全星升級鑑賞會」，並於活動當天完成現場體驗者，即可獲得星粉禮「神隊友旅行組」（內含輕巧行李秤&行李摺疊袋，建議售價NT$600）；同時現場完成購買指定旗艦產品之消費者，加碼送限量好禮mysoda WOODY木質氣泡水機（含氣瓶一入，建議售價NT$4,990），數量有限，送完為止。

▲▼ S25,SAMSUNG,三星S25 23日0200前請勿使用 。（圖／ETtoday）

【三星智慧館獨家－Galaxy Free Trial 星機免費試用計畫】
 活動時間：2月15日至3月29日止。
 活動內容：成功預約「Galaxy Free Trial 星機免費試用計畫」並完成活動指定任務，同時於指定三星智慧館門市購買指定旗艦產品之消費者，加碼送LINE Point 1,000點，數量有限，送完為止。

【三星智慧館獨家－Samsung Care+投保優惠方案】
 活動時間：2月11日至4月30日止。
 活動內容：於全通路購買Galaxy S25旗艦系列，並於三星智慧館投保【Samsung Care+ 全星守護行動裝置保險（分期交付型）】或【Samsung Care+ Lite全星守護行動裝置保險（分期交付型）】，經核保審核通過並完成信用卡授權，依預購／購買機型不同最高可享首2個月保費優惠。
 Galaxy S25 Ultra 享首2個月保費優惠
 Galaxy S25+｜S25 享首月保費優惠

【三星智慧館獨家－追星禮遇 50% 舊換新旗艦升級方案】
 活動時間：2月11日至3月31日止。
 活動內容：於三星智慧館購買Galaxy S25旗艦系列，並於指定日期前成功投保【Samsung Care+全星守護行動裝置保險（分期交付型）】，除享首2個月保費優惠外，再享【追星禮遇 50% 舊換新旗艦升級方案】。用戶可於Galaxy S25旗艦系列上市後的第13個月起，至全台三星智慧館以原機舊換新購買新一代S系列旗艦手機，並可以原機之50%費用折抵新機。

【三星商城獨家－星級旗艦限量組合】
 購買Galaxy S25旗艦系列 + Galaxy Tab S10 Ultra 256GB + Galaxy Watch Ultra，送50型 QLED 4K QE1D智慧顯示器（QA50QE1DAXXZW）乙台（建議售價NT$25,900）。

▲▼ 三星 。（圖／）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
直擊／台北電玩展首日人潮爆　最塞攤位出爐⋯玩家搶虛寶狂吶喊
下令槍殺4名索馬利亞海盜！高雄籍漁船大陸船長重判26年定讞
徐乃麟違停紅線「遭檢舉」開罰　怨警「太嚴格」還想拖人下水
施景中遭指綠營側翼稱「錯愕」　陳菁徽怒嗆：就是名副其實的造謠
快訊／高雄某派出所槍響！所長清槍走火記一大過
快訊／中居正廣宣布引退！　經紀公司跟著關閉…性醜聞害慘電視台
快訊／違停遭開罰　徐乃麟回應了
賴清德公布憲訴法　批示：破壞政府體制宜聲請憲法法庭裁判
手抱盆栽「出芋新生」！鈕承澤假釋第一站去這裡
過年玩命拍法？　陸年輕人用「爆竹炸麵粉」…秒炸出5m蘑菇雲
快訊／徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」！

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星Galaxy S25系列售價、上市日期公開　頂規上看56900元

三星Galaxy S25系列4色亮相　主打更人性化AI助理、 規格小升級登場

家事就讓專業的來！斜槓媽咪愛上「LG WashTower™ AI智控洗乾衣機」集美型與智慧於一身

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

三星Galaxy S25系列售價、上市日期公開　頂規上看56900元

三星Galaxy S25系列4色亮相　主打更人性化AI助理、 規格小升級登場

家事就讓專業的來！斜槓媽咪愛上「LG WashTower™ AI智控洗乾衣機」集美型與智慧於一身

洪一中不滿體育署預算遭砍　王鴻薇：民進黨指刪11億是夢到？

以為自己快失聰　女檢查聽力發現「耳內藏2公分積木」長達20年

直擊／台北電玩展首日人潮爆　最塞攤位出爐⋯玩家搶虛寶狂吶喊

打麻將也有風水禁忌！「各方位」招財小技巧讓你胡到手軟

將大地染成浪漫金黃色！大溪落羽松達到最美狀態　水面倒影太夢幻

最低每度5.8元起！EVOASIS推春節充電優惠、新制度加快充電效率

損國家形象！成人展爆「禁止在政府場館舉辦」　米砂開罵：太無理

批賴清德「直接下條子」給憲法法庭審判長　黃國昌：破壞國家體制

摩斯春節+開工優惠一次看！抹茶紅豆米派免費吃、咖啡買1送1

詐領助理費128萬「認罪+全數繳回」　新北市議員曾煥嘉判3年

賈永婕被玄彬抽中：我要退休了XD　揭蒞臨台北101內幕「他親自選的」

3C家電熱門新聞

三星Galaxy S25系列4色亮相

三星Galaxy S25系列售價公開

斜槓媽咪靠「LG WashTower™」一鍵完成例行家事

電信三雄搶佔虛擬貨幣市場

最便宜蘋果手機來了！爆料達人曝光模型機

「開靜音沒國家警報？」錯了！要從這設定

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

CapCut隨TikTok遭封殺！IG宣布推出剪接軟體「Edits」

ChatGPT新功能讓AI幫你排程

老牌AC插頭行動電源也爆炸

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

三星Galaxy Ring正式登場

AI EXPO Taiwan 2025 3月登場

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

更多熱門

相關新聞

三星Galaxy S25系列4色亮相

三星Galaxy S25系列4色亮相

三星在23日凌晨的「Galaxy Unpacked 2025」上，正式揭開Galaxy S25家族神秘面紗，今年仍以「AI作為主打」，將導入更多人性化功能，提升使用者的工作效率；在鏡頭上，僅有S25 Ultra 超廣角鏡頭畫素升級至 5,000 萬畫素，其餘維持，此外，S25 Ultra、S25+＆S25都分別提供4種顏色，詳細售價、上市時間靜待官方宣布。

台積電傳拒接三星Exynos代工　Galaxy新手機高階晶片添變數

台積電傳拒接三星Exynos代工　Galaxy新手機高階晶片添變數

三星Galaxy Ring正式登場

三星Galaxy Ring正式登場

手機王2024年度報告三星拿6獎

手機王2024年度報告三星拿6獎

2025 CES三星AI電視功能躍進

2025 CES三星AI電視功能躍進

關鍵字：

三星galaxys25

讀者迴響

熱門新聞

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

恐跌破5℃！　強冷空氣直衝南下時間曝

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

徐乃麟FB開戰！

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

徐乃麟違停路邊開戰2警員

過年習俗禁忌一次看　今天就有事要做

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面