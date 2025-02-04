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全家打疫苗仍中鏢！台人赴日旅遊染流感　看診+診斷書就噴1.5萬

▲▼札幌薄野，北海道旅遊，日本旅遊，札幌薄野路面電車，札幌旅遊，札幌市電車，札幌路面電車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲網友年前赴日旅遊，結果家人在札幌確診流感。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

大S猝逝掀起網友熱烈討論赴日旅遊如果有就醫需求該怎麼處理，《ETtoday新聞雲》訪問臉書專頁「逍遙旅日本Long Stay」版主吳典宜與網友張先生，分享熟齡族和親子赴日旅遊時的就醫經驗、花費、診斷書提供方式，提供民眾參考。

經驗1：赴日旅遊家人都得流感，看診花7萬日圓（近新台幣1.5萬元）、診斷書要等3周

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張先生今年1月中帶太太、小孩赴日旅遊，全家都已施打流感疫苗，但太太、小孩在行程中陸續出現高燒40度、全身酸痛症狀，當時人在札幌的他利用日本觀光廳的「就醫指南」網站，查到距離最近、有中文翻譯人員且可刷卡的醫院，就在隔天前往看診。

張先生分享，當時沒有預約就能掛號，在翻譯人員陪伴下，經過快篩確定家人均得A型流感，拿藥後即回飯店休息。他表示，從掛號到看診、拿藥，約花費3小時，但吃了藥後並沒有特別好轉，2天後回台又再次就醫。

他表示，此次在札幌看醫生，兩人費用約7萬日圓（近新台幣1.5萬元），包括醫院提供的中文診斷書一份6600日圓，加上寄回台灣的運費1450日圓，且診斷書並非當場就拿得到，不管是英文或中文，都需等2至3周以上，提醒旅客必須留意。

他也分享實際使用日本觀光廳的「就醫指南」網站查詢醫院經驗，指出該網站可篩選條件很多，包括門診科別、是否有中文服務、是否能刷卡等條件，方便旅客有需要時快速查找。

►►►實用「日本就醫網站、保險」懶人包　一站查有中文翻譯醫院

▲▼醫生看診未戴口罩染疫氣切，後果太悲慘。（圖／Pakutaso）

▲熟齡旅客赴日旅遊跌倒，後送醫急診花15萬日圓。（圖／Pakutaso）

經驗2：他赴日旅遊跌倒，送醫急診最後花15萬日圓（近新台幣3.2萬）

臉書專頁「逍遙旅日本Long Stay」版主吳典宜曾出版著作《60歲，還是想一個人去日本LongStay》，分享自己在60歲後，為一圓夢想，赴日Long Stay的各種經驗，即使現在已年過70也每年固定到日本各地深度旅遊，成為熟齡旅日Long Stay專家。

吳典宜表示，在2023年赴日旅遊時意外跌倒、摔傷大腿，一開始不以為意，繼續遊山玩水，期間有使用消炎貼布，但隨著患處越來越腫脹、疼痛加劇，才意識到需要就醫。「當時有保附加醫療的日本旅遊平安險，規定就醫前需聯絡客服，我聯絡客服、並說明希望中文溝通後，即有中文客服協助。」

透過保險公司客服找到看診的醫院、可協助的翻譯窗口後，因為腿部疼痛難行，加上叫不到計程車，經過住處的管理員協助叫救護車送醫急診，經過醫生與翻譯協助下進行抽血、斷層檢查，雖然最後沒有大礙，但此次就醫花費15萬日圓（近新台幣3.2萬元），他直言，幸好有保險享全額理賠。

他強調，如果出國旅遊、尤其是熟齡族群，一定要保附帶醫療險的旅遊險，現在日本亦有保險公司推出包含醫療險的旅遊險，其中包括翻譯服務，方便旅客就醫時使用；同時若需向保險公司請款，記得拿診斷書。

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