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大陸 大陸焦點 特派現場

陸沉默3天爆發反制美！　5記「重拳」不只針對80項美商品加關稅

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲大陸官方一口氣祭出五記「重拳」反制美國。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國政府1日宣佈以芬太尼等問題為由對所有中國輸美商品加徵10%關稅，被中國視為美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。大陸沉默3天後，於今天一口氣祭出5記「重拳」，包括針對80項美國商品進行加徵關稅，全力反制。

一、對80項美商品加徵關稅

根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。有關事項如下：
一、對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅。（共有8項商品）

二、對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅。（共有72項商品）

三、對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

二、稀有金屬實施出口管制

大陸商務部會同海關總署4日同步發布公告，決定對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。公告自發布之日起正式實施，同時對仲鎢酸銨等25種稀有金屬產品及其技術實施出口管制。根據公告，出口經營者出口上述物項應當向大陸國務院商務主管部門申請許可。該項政策自發布之日起正式實施。

大陸商務部發言人指出，政策發布前，已經通報有關國家和地區。對鎢等相關物項實施出口管制是國際通行做法。

發言人稱，此次增列相關物項，體現了統籌發展和安全的管制理念，有利於更好維護國家安全和利益，有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球產業鏈供應鏈安全穩定。出口符合相關規定的，將予以許可。

三、制裁2家美企列「不可靠實體清單」

大陸商務部發佈今年第4號公告，將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單發佈《不可靠實體清單工作機制關於將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單的公告》。

為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制決定將美國PVH集團、因美納公司（Illumina, Inc.）列入不可靠實體清單。

上述兩家實體違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。不可靠實體清單工作機制將依據相關法律法規，對上述實體採取相應措施。公告後即日起生效。

四、將向WTO對美方提起訴訟

針對美國政府1日宣佈以芬太尼等問題為由，對所有中國輸美商品加徵10%關稅，大陸商務部發言人回應稱，「中方對此強烈不滿，堅決反對。」

「美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世界貿易組織（WTO）規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。對於美方的錯誤做法，中方將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。」商務部發言人稱。

商務部言人批評，美方對中方輸美產品加徵關稅，嚴重違反WTO規則，「性質惡劣，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法」。美方做法嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞中美兩國經貿合作基礎，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。

五、對Google展開反壟斷調查

中國大陸市場監管總局今4日下午宣布，因谷歌公司（Google）涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》，市場監管總局依法對谷歌公司開展立案調查。
 

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