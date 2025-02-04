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搶打流感疫苗　醫曝差異「不同廠牌有差」：這一型保護力很差

▲流感疫苗接種。（圖／記者游瓊華攝）

▲該選什麼廠牌的疫苗？（圖／記者游瓊華攝）

記者施怡妏／綜合報導

藝人大S因流感轉為肺炎不幸猝逝，引發民眾對流感疫苗的高度關注，更出現搶打潮，許多人打不到公費疫苗，決定打自費的疫苗，但許多廠牌該如何選擇？彰化基督教醫院婦產科醫師翁銘佑就透露，65歲以上的人，不要使用雞蛋培養型疫苗，保護力很差。

翁銘佑醫師在臉書發文，分享自己半年前的文章，英國JCVI強烈建議，65歲以上不要使用雞蛋培養型疫苗，保護力很差，「而台灣目前購買的，只有東洋的輔流威適不是雞蛋型」。18-59歲高風險者，包含孕婦，則優先建議「細胞型」流感疫苗。

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為何建議「非雞蛋型」的疫苗？翁銘佑醫師指出，因為用雞蛋培養流感病毒，會造成抗原表現改變，造成跟人類真正流行株的表面抗原不匹配，打入人體的效果就差，「特別是H3N2，雞蛋型疫苗的保護力只有33%」，比較脆弱的長者，建議先詢問熟識醫師。不過，他也提到，細胞型疫苗台灣進貨量，「跟日本製的壓縮機一樣稀少」。

▲疫苗,接種,流感。（圖／施勝桓小兒科診所提供）

▲民眾施打疫苗。（圖／施勝桓小兒科診所提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，國內總計採購公費流感疫苗678萬劑，使用達642.5萬劑（使用率97.5%），加上自費疫苗接種至少15萬劑，另有民眾這段期間曾感染流感與各項防疫措施推動，整體算起來群體免疫有至少超過30%，民眾不用過於恐慌，注意手部衛生呼吸道禮節，就可避免重症死亡。

不過大S流感猝逝仍掀起民眾搶打疫苗，疾管署統計光是昨天就接種了近4萬劑公費流感疫苗，曾淑慧表示，自費市場目前各個疫苗廠約有40萬劑，民眾有需要可以洽詢醫療院所。

至於是否還會加購流感疫苗，曾淑慧說，還要看國內疫情趨勢，現階段評估下下周疫情就會反轉，會持續監測，也呼籲高風險者儘速接種疫苗，有類流感症狀儘早就醫，依照醫囑使用抗病毒藥物。

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