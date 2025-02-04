嘉義男初四騎單車失蹤　隔天在百公里外彰化尋獲！家屬激動道謝

▲嘉義男子失蹤2天，在彰化平安獲救。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

找到人了！嘉義市1名53歲男子，大年初四(2/1)日清晨騎單車離家失聯，家人心急如焚，2日深夜彰化警分局員警在芬園鄉巡邏，發現1名男子騎著單車，經查訊發現他就是嘉義通報失蹤協尋的男子，騎了近百公里，2天都未進食已體力透支，經過細心呵護，最終平安返家。

芬園分駐所員警曾育勛及朱國銘於2日晚間9時許執行巡邏勤務時，在芬草路二段與碧興路口時，發現一名男子衣衫凌亂、面容憔悴，騎著一輛生鏽老舊的自行車緩慢前行。因當時天色昏暗且寒冷，路上車輛又多，該男子騎行不穩，隨時可能發生危險，員警立刻上前關心，並攙扶他到安全處所休息。

▲嘉義男子失蹤2天，在彰化平安獲救。

經警方查證其身份，確認該名男子正是嘉義家屬通報失蹤男子，他因迷失方向而在外漂泊，體力透支，並已2天未進食，立即將他帶返派出所並提供溫水與食物給予充飢，等其休息恢復體力後，隨即聯絡其女兒前往分駐所將男子接回家團聚。

男子的女兒接到員警通知立即趕到派出所，見到爸爸平安獲救，激動的向警方道謝，直呼「真的太感謝警察了！若不是你們，我不知道爸爸會不會發生任何意外」。警方貼心提醒，家中若有年長者或易迷途的親友，應該攜帶聯絡資訊或配帶愛心手鍊，以降低走失風險。

▲嘉義男子(左二)失蹤2天，其女兒(左三)感激警方救援。