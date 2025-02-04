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社會 社會焦點 保障人權

停紅線買早餐被叭　車主反嗆機車行佔用人行道！一路戰到社群

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區1名男子昨（3）天開車停在早餐店外的紅線買早餐，結果被隔壁機車行老闆按鳴喇叭警告，男子氣憤下車反嗆「我在車上，紅線為什麼不能停？」而且還指出機車行佔用人行道營業，雙方在社群留言互罵，警方獲報到場約制，並提醒雙方行為都會觸法。

▲▼豐原1名男子違停在紅線買早餐被按喇叭，怒氣沖沖下車反嗆店家佔用人行道。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

▲豐原1名男子違停在紅線買早餐被按喇叭，怒氣沖沖下車反嗆店家佔用人行道。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

自小客車駕駛怒氣沖沖的下車，「人在車上，為什麼不能臨停」、「買個早餐，按什麼喇叭」，機車行老闆淡定回說「沒關係，你盡管說，我正在拍」，還叫身旁友人趕緊報警。

男子回家後不久，愈想愈氣，再返回機車行找老闆理論，「為何把影片po上社群，侵害他的肖像權」，員警獲報到場，將男子帶回派出所勸說，機車行則是乾脆關門休息。

▲▼豐原1名男子違停在紅線買早餐被按喇叭，怒氣沖沖下車反嗆店家佔用人行道。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

警方表示，依據道路交通管理處罰條例規定，禁止臨時停車標線處所（也就是紅線）禁止臨時停車，違反者依55條、56條規定，處300元至1200元罰鍰，不過，修法後，紅線違停已經不開放民眾檢舉，民眾可直接撥打110，由警方到場製單舉發。

另外，3米寬以上的人行道可停放機車，但是若是將雜物或是工作物品放置在騎樓、人行道，違反道交條例第82條，可處1200元至2400元罰鍰，並配合環保局以廢棄物清除，呼籲店家勿占用騎樓人行道，還路於行人。

▲▼豐原1名男子違停在紅線買早餐被按喇叭，怒氣沖沖下車反嗆店家佔用人行道。（圖／翻自社會事新聞影音，下同）

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