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台中婦探視病夫盼團圓卻迷途　警安撫載她回家...真相令人鼻酸

▲▼豐原1名婦人外出探視臥病的丈夫，期盼團圓不料迷途，員警安撫不忍透露真相。（圖／民眾提供，下同）

▲豐原1名婦人外出探視臥病的丈夫，期盼團圓不料迷途，員警安撫不忍透露真相。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區83歲張姓婦人過年前外出要到醫院探視久病的丈夫，期盼能早點康復回家團圓，不料竟然迷途，豐原警方獲報趕往，原來張婦的丈夫早在多年前過世，她深陷失智之苦，一直以為丈夫還在醫院救治，員警不忍說出令人感傷且無情的真相，費了一番工夫安撫，才順利載回住處。

農曆春節是闔家團圓的時刻，但豐原區在過年前夕卻發生了一起既溫馨又感傷的迷途案件，張婦清晨獨自外出，由於步履蹣跚，引起路人注意及協助攙扶，合作派出所警員廖于嬅巡邏見狀，主動下車了解狀況。

原來，張婦正要前往醫院照顧住院的丈夫，希望能盡快康復，趕在過年前回家團圓，但實情是，張婦罹患失智，丈夫早在多年前就離世。

▲▼豐原1名婦人外出探視臥病的丈夫，期盼團圓不料迷途，員警安撫不忍透露真相。（圖／民眾提供，下同）

廖員不忍心打破張婦心中的團圓夢，只能一邊安撫，一邊尋個藉口，才將她載回豐南街住處。張婦兒子表示，母親一直記不清父親已故的事實，時常在家嚷嚷要找父親，沒想到這次直接跑出門，十分感謝警方的熱心幫助，並表示爾後會更加留心母親的狀況。

分局長林大為呼籲，家中若有精神疾病患者、失智或年長者等走失高風險群，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免危險發生。

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